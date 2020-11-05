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Spor Olcay Çakır Turgut milli takım aday kadrosundan çıkarıldı
Spor

Olcay Çakır Turgut milli takım aday kadrosundan çıkarıldı

Yeniakit Publisher
2020-11-05 16:41:25 -
Olcay Çakır Turgut milli takım aday kadrosundan çıkarıldı

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif sonuçlanan Olcay Çakır Turgut, A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın aday kadrosundan çıkarıldı.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "FIBA 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri E Grubu'nda mücadele eden A Milli Takımı'mızın Arnavutluk ve Sırbistan ile karşılaşacağı müsabakalar öncesi Olcay Çakır Turgut kadrodan çıkarıldı." denildi.

Kovid-19 tanı testinin pozitif sonuç vermesi nedeniyle kadrodan çıkartıldığı kaydedilen oyuncuya geçmiş olsun dileğinde bulunuldu.


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