Olaylı gece sonrası ilk kez açıkladı: Gece saat 5'te 8 aylık hamile eşime mesaj attılar

Arda Turan, dijital bir platformda yayınlanan kendi belgeselinde bomba açıklamalar yaptı. Arda, 2018'de popçu Berkay ve eşi Özlem Ada Şahin ile arasında geçenler hakkında ilk kez bu kadar net konuştu.İşte Arda'nın açıklamaları:

"Ben kimseyi taciz etmedim"

Doğru kelimeleri seçmek istiyorum. Dikkat ettiyseniz hiç bu konu hakkında konuşmadım. Bunlar bizim yaşantımızda utanılacak konulardır. Söylediğim iddia edilen, başka kimse tarafından görülmeyen, duyulmayan, cümlenin de tam karşılığı belli olmayan bir hanımefendi tarafından söylenen bir konu, 'Arda taciz etti'ye geldi. Ben kimseyi taciz etmedim. Kimseyi! Allah şahidimdir. Ancak o işe 'taciz' dediler. 'Kadına şiddet' dediler.

"Benim eşime kimse sabah 05:00'te mesaj atamaz"

Olayın olduğu gece sabah 05:00'te e 8 aylık hamile eşime mesaj attılar. Kalkıp ben öyle hastaneye gittim. Ben de bunun üzerine geçmişteki yaşanan olaylara istinaden zaten sevmediğim birine maalesef şiddet uyguladım. Sebebi, Arda ailesini reklam konusu yapmaz. Benim eşime kimse sabah 05:00'te mesaj atamaz.Şiddet, hastane ve silah olayında yüzde 100 haksızım. Tek bir olayda çok haklıyım. Ben kimseyi taciz etmedim.