Olay yerinde hayatını kaybetti

Olay, Çay ilçesi Maltepe köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.H.K. (58) idaresindeki 07 ABA 396 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından yol kenarındaki refüje çarparak durabildi. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ekipleri yaptıkları incelemede sürücü A.H.K.’nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. İncelemelerin ardından A.H.K.’nın cansız bedeni morga kaldırılırken, olayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.