Olay Teknik adam Okan Buruk son noktayı koydu!

Galatasaray'la anılan Okan Buruk bir açıklama daha yaptı. Tecrübeli çalıştırıcı Galatasaray iddialarını yanıtladı

Süper Lig'de tarihinin en kötü dönemini yaşayan Galatasaray, küme düşme hattının 3 puan üzerinde bulunuyor. Fatih Terim yerine getirilen Domenec Torrent sarı-kırmızılılara çare olamadı. İspanyol çalıştırıcı yönetiminde Galatasaray henüz galibiyetle tanışamadı.

Galatasaray'da kötü gidişatın sürmesiyle Torrent'in yerine Okan Buruk getirileceği iddiaları yansımaya başladı. Başkan Burak Elmas kesin olarak Buruk'u düşünmüyor. Habere göre Elmas, "2001'de Okan'ın inter'e gidişini asla unutamam. Sezon bitmeden Inter'le anlaşınca takımın motivasyonu ve konsantrasyonu bozuldu. Bu yüzden üst üste 5. şampiyonluğu kaçırdık. O dönemde neler yaşandığını çok iyi biliyorum. Ben başkan olduğum sürece Okan Burukla çalışmam." dedi.

Tecrübeli çalıştırıcı Okan Buruk, Milliyet'e konuşarak Galatasaray iddialarına yanıt verdi.

Okan Buruk, "Benimle ilgili bir görüşme olmadı. Konuyla ilgili çok konuşmak istemiyorum. İstanbul’da çalışabileceğim gibi bir ortam olursa zaten çalışırım. Sezon sonuna kadar çalışmayacağım diye bir şey yok. Sonuçta ben de bir teknik adamım ve bir teknik adam görevdeyken yorum yapmanın çok doğru olduğunu düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.