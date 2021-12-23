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Spor Olay iddia! Sergen Yalçın, Ali Koç ve Acun Ilıcalı'nın ismi geçiyor
Spor

Olay iddia! Sergen Yalçın, Ali Koç ve Acun Ilıcalı'nın ismi geçiyor

Vitor Pereira ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları son sürat devam ederken, futbol kulislerine düşen son iddia adeta gündemi sarstı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Beşiktaş'tan istifa eden Sergen Yalçın'la Etiler'deki bir ofiste yüz yüze görüştüğü iddia edilirken, dedikodulara göre tecrübeli hocayı söz konusu ofise Acun Ilıcalı'nın özel aracı götürdü.

Yeniakit Publisher
2021-12-23 17:45:00 -
Olay iddia! Sergen Yalçın, Ali Koç ve Acun Ilıcalı'nın ismi geçiyor

Teknik direktör arayışında Joachim Löw, Slaven Bilic ve son olarak Lucien Favre ile ilgilenen Fenerbahçe'nin çok gizli şekilde Sergen Yalçın ile görüştüğü öne sürüldü. Transfer kulislerinde konuşulanlara göre Başkan Ali Koç, sarı-lacivertli bir yöneticinin Etiler'deki ofisinde Yalçın ile yüz yüze bir araya geldi.

"Acun'un özel aracı götürdü" iddiası

Dedikodulara göre tecrübeli antrenörü, söz konusu ofise Acun Ilıcalı'nın özel aracı götürdü. Ilıcalı'nın Fenerbahçe'yi devralması için Yalçın'a yakın markaj uyguladığı da gelen haberler arasında.

Buna rağmen Sergen Yalçın'ın sezon sonuna kadar takım çalıştırmayı düşünmediğini paylaştığı ifade ediliyor. Sözcü'nün haberine göre Fenerbahçe cephesinde ise Beşiktaş'ı çifte şampiyonluğa taşıyan başarılı teknik adamla anlaşmak için yoğun bir çaba olduğu öne sürülüyor.

Sergen Yalçın için Hull City iddiası

Öte yandan bazı İngiliz haber kaynakları, İngiltere'de Hull City takımını satın almak üzere olan Acun Ilıcalı'nın teknik direktörlük koltuğuna Sergen Yalçın'ı getirmeyi düşündüğünü iddia etti. Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'la Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşayan Sergen Yalçın, bu sezon ligde ve Avrupa'da aldığı kötü sonuçların ardından görevinden ayrılmak zorunda kalmıştı.

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