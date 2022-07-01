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Gündem Olay haber! CHP Katar'a satıldı
Gündem

Olay haber! CHP Katar'a satıldı

Türkiye'de her şeyin Katarlılara satıldığı yönünde algı operasyonları yapan CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Katar'ın Ankara Büyükelçisi Şeyh Muhammed bin Nasır bin Jassim Al Sani ile CHP Genel Merkezi'nde görüştü.

Yeniakit Publisher
2022-07-01 16:43:00 - 2022-07-01 16:46:07
Olay haber! CHP Katar'a satıldı

Türkiye'de her şeyin Katarlılara satıldığı yönünde algı operasyonları yapan CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Katar'ın Ankara Büyükelçisi Şeyh Muhammed bin Nasır bin Jassim Al Sani ile görüşme gerçekleştirdi.

CHP'den yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun Al Sani'yi parti genel merkezindeki makamında kabul ettiği bildirildi.

'CHP Katar'a satıldı' yorumlarına neden oldu

Dikkat çeken görüşme, CHP'nin Katar üzerinden yaptığı algıları akıllara getirdi.

Türkiye'ye gelen yabancı yatırımcı sıralamasında ilk 10'da bile olmayan Katar'ın dev yatırımlarını Türkiye'ye kaydırmasından rahatsız olan CHP, Türkiye ve Katar arasında imzalanan 10 anlaşma üzerinden 'Türkiye Katar'a satılıyor' şeklinde kara propaganda yürütüyor. Hatta CHP işi ileri boyuta taşıyarak ordumuz için de 'satılmış' ifadesi kullanmaya kalkmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Kılıçdaroğlu'nun "tank palet fabrikasının" Katar'a satıldığı iftiralarına çok sert tepki göstermişti.

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Yorumlar

kahraman kızılırmak

kim sattı kim sattı ? cehepyyi katara devletmi sattı desene katar hapı yuttu

Sepetci

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