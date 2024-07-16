  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Olay anbean kamerada! Güpegündüz otomobilden bilgisayar çaldı
Yerel

Olay anbean kamerada! Güpegündüz otomobilden bilgisayar çaldı

Yeniakit Publisher
2024-07-16 14:31:00 - 2024-07-16 14:32:55

Maltepe’de bir şahıs, park halindeki otomobilde bulunan bilgisayar ve 2 adet hark disk çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul’un Maltepe ilçesi Çınar Mahallesi Bağdat Caddesi’nde park halindeki bir otomobilden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri harekete geçti. Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, olayı gerçekleştirenin T.Ö. isimli şüpheli olduğunu tespit etti. Tespit edilen şüpheli belirlenen ikamet adresinde yakalanarak gözaltına alındı. Olayda kullandıkları araç, ikamet ve ayrıca Esenyurt ilçesindeki bir adreste yapılan aramada, çalınan 1 adet dizüstü bilgisayar ve 2 adet taşınabilir hard disk ele geçirildi. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli T.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan, hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

1 günde 4 hırsızlık yaptı!
1 günde 4 hırsızlık yaptı!

Yerel

1 günde 4 hırsızlık yaptı!


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Almanya'dan hırsızlık!
Almanya'dan hırsızlık!

Avrupa

Almanya'dan hırsızlık!

Akılalmaz hırsızlık! Depremzedenin evinden bakın ne çaldılar
Akılalmaz hırsızlık! Depremzedenin evinden bakın ne çaldılar

Yerel

Akılalmaz hırsızlık! Depremzedenin evinden bakın ne çaldılar

Bakın ne çaldı! Böyle hırsızlık daha önce görülmedi
Bakın ne çaldı! Böyle hırsızlık daha önce görülmedi

Yaşam

Bakın ne çaldı! Böyle hırsızlık daha önce görülmedi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23