Olası DEVA Partisi-HDP ittifakı ile ilgili bomba gelişme! Tüm Türkiye’ye böyle duyurdu

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın, seçime 5 ay kala, masayı "tahrip" eder diye alınmayan HDP'ye sıcak mesajlar yollaması ve milletvekilliği seçiminde bu partiyle ittifak yapabileceği iddialarının tesadüf olmadığına dikkat çeken Mahmut Övür, "Bu çıkışlar, siyasi çaresizliğin mi yoksa bilinçli bir tercihin sonucu mu göreceğiz ama Babacan'ın son çıkışları HDP'de bile karşılık bulmadı" dedi.

Övür, Sabah gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın, seçime 5 ay kala, masayı "tahrip" eder diye alınmayan HDP'ye sıcak mesajlar yollaması, milletvekilliği seçiminde bu partiyle ittifak yapabileceği iddiaları tesadüf değil. Bu çıkışlar, siyasi çaresizliğin mi yoksa bilinçli bir tercihin sonucu mu göreceğiz ama Babacan'ın son çıkışları HDP'de bile karşılık bulmadı. Bu iddiaları HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer'e sordum.

Taşçıer, DEVA Partisi'yle ilgili ittifak iddialarını şöyle cevapladı:

"Böyle bir görüşme hiç olmadı. Adı geçtiği için Erol Katırcıoğlu'na da sordum. O da bir görüşme olmadığını söyledi. Ayrıca böyle bir teklif gelse de bunu HDP içindeki Türk solu kabul etmez."

Peki, HDP kendi adayını çıkarma konusunda kararlı mı?

"Evet kararlı... Şu ana kadar altılı masa bir adım atmadı, atmayacağı da belli oldu. Olağanüstü bir şey olursa bilemem ama şu ortamda altılı masanın kuyrukçusu olmak istemiyoruz. Biz altılı masanın arka bahçesi değiliz. Binde 4'lük partileri görüyorlar, yüzde 10-12'lik HDP'yi görmüyorlar."

Taşçıer, aday göstermenin AK Parti'ye yarayıp yaramayacağı hesabı yapmadıklarını, tam tersine ayrı adayla seçime girmelerinin milletvekili sayısını artıracağını söylüyor.

Araya girip "Kandil'in baskı yapması halinde HDP tavır değiştirir mi?" diye soruyorum.

"Bence halk artık Kandil'i dinlemiyor. Nereye gidersek gidelim halk kendi adayımızı çıkarmamızı istiyor. İkinci tura kalırsa, iki ittifakın da mecburen bize geleceği düşünülüyor. Ancak AK Parti bir adım atsaydı halk daha sıcak bakardı."

Şu sıralarda HDP'nin öncülüğünü yaptığı sol ittifakta da adı konmamış bir gerginlik var. En son Kartal mitinginde TİP'li Erkan Baş'ın kürsüye çıkıp konuşmaması, tepki göstermesi sol ittifakın da çatırdadığını gösteriyor."