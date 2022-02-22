  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Olan Ukrayna'ya oldu! Putin'in kararı sonrası NATO'dan açıklama
Dünya

Olan Ukrayna'ya oldu! Putin'in kararı sonrası NATO'dan açıklama

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusunda Rus ayrılıkçıların kontrolündeki Donetsk ve Luhanks'ın bağımsızlığını resmen tanıması sonrası yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın yanında olduklarını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-02-22 00:00:00 - 2022-02-22 00:01:34
Olan Ukrayna'ya oldu! Putin'in kararı sonrası NATO'dan açıklama

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "2015 yılında, Rusya'nın da dahil olduğu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Ukrayna'nın egemenliğine, bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne tam saygısını yeniden teyit etti. Donetsk ve Luhansk, Ukrayna'nın bir parçasıdır. Moskova, ayrılıkçılara mali ve askeri destek sağlayarak doğu Ukrayna'daki çatışmayı körüklemeye devam ediyor. Ayrıca Ukrayna'yı bir kez daha işgal etmek için bahane üretmeye çalışıyor" dedi.

Stoltenberg, Ukrayna'ya desteği yineledi

Stoltenberg, NATO'nun Ukraynan'ın kabul görmüş sınırları içinde egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklediğini yineleyerek, "Müttefikler, Rusya'yı mümkün olan en güçlü şekilde diplomasi yolunu seçmeye, Ukrayna ve çevresindeki devasa askeri birikimini geri çekmeye ve uluslararası yükümlülüklerine ve taahhütlerine uygun olarak Ukrayna'dan güçlerini çekmeye çağırıyor." dedi.

Putin, Donetsk ve Luhansk kararını açıkladı" target="_blank">
Vladimir Putin, Donetsk ve Luhansk kararını açıkladı
Vladimir Putin, Donetsk ve Luhansk kararını açıkladı

Dünya

Vladimir Putin, Donetsk ve Luhansk kararını açıkladı

Putin: Ukrayna aslında Doğu Rusya toprağıdır
Putin: Ukrayna aslında Doğu Rusya toprağıdır

Dünya

Putin: Ukrayna aslında Doğu Rusya toprağıdır

Putin'den gerilimi tırmandıracak imza
Putin'den gerilimi tırmandıracak imza

Dünya

Putin'den gerilimi tırmandıracak imza

Putin'in tanıma kararı sonrası Donbass'ta sevinç gösterileri
Putin'in tanıma kararı sonrası Donbass'ta sevinç gösterileri

Dünya

Putin'in tanıma kararı sonrası Donbass'ta sevinç gösterileri

Yaşlı Batı, Putin'in Ukrayna kararını kınadı
Yaşlı Batı, Putin'in Ukrayna kararını kınadı

Dünya

Yaşlı Batı, Putin'in Ukrayna kararını kınadı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay