Olağanüstü parlak bir enerji keşfedildi
Bilim insanları, yürüttükleri bir çalışma sonucu dünyadan 15 bin ışık yılı uzaklıkta olağanüstü parlak bir enerji keşfetiklerini açıkladı. Keşfedilen yeni enerjinin nasıl meydana geldiği ise henüz bilinmiyor.
Uzayda çeşitli araştırmalara imza atan bilim insanları, yürüttükleri bir çalışma sonucu dünyadan 15 bin ışık yılı uzaklıkta aşırı parlayan yeni bir enerji keşfettiklerini duyurdu. Keşfedilen yeni enerjinin nasıl meydana geldiği ise belirtilmedi.
'Gama ışını kalp atışı' ismi verilen söz konusu olaya ilişkin çeşitli değerlendirmelerde bulunan araştırmacılar, bu olayın nadir bulunan 'microquasar' yıldız sistemi SS 433'le bağlantılı olabileceğini söyledi.
Ayrıca araştırmacılar, bu gizemli olayın nedenini araştırmak için çalışmalara devam edeceklerini belirtti. Söz konusu çalışma, Nature Astronomoy dergisinde yayınlandı.