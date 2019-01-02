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Okyanusun ortasında yanan geminin mürettebatının 16'sı kurtarıldı

Pasifik Okyanusu'nda, bir gemide çıkan yangında gemi mürettebatının 21'inden 16'sının kurtarıldığı bildirildi.

02 Ocak 2019 Çarşamba 10:35
Okyanusun ortasında yanan geminin mürettebatının 16'sı kurtarıldı

ABD Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yapılan açıklamada, Panama bandıralı "Sincerity Ace" isimli otomobil taşıyıcısı gemide, pazartesi günü Hawaii'nin Oahu Adası'ndan yaklaşık 3 bin 300 kilometre uzakta çıkan yangının ardından 21 mürettebattan 16'sının yakınlardaki ticari gemilerin yardımıyla kurtarıldığı belirtildi.

Açıklamada, kalan 5 mürettebattan 3'ünün suda "tepkisiz" halde bulunduğu ve 2'sinin hala kayıp olduğu belirtildi.

Erken müdahale sayesinde 16 kişi kurtarıldı

Honolulu Sahil Güvenlik Ortak Kurtarma Koordinasyon Merkezinden Teğmen Duane Zitta, "Bu ticaret gemilerinin mürettebatlarına, olay sırasında bize muhtemel müdahale süresini önemli ölçüde azalttıkları için teşekkür ediyoruz. Onların erken müdahaleleri sayesinde gemideki mürettebatın 16'sı kurtarıldı, aksi halde hala suda olabilirlerdi." dedi.

Sahil Güvenlik, 198 metre uzunluktaki gemide çıkan yangının sebebi hakkında bilgi paylaşmazken, ABD Donanmasının, kayıp mürettebatı arama çalışmalarına yardımcı olduğu kaydedildi.

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Haber Tarihi: 02 Ocak 2019 Çarşamba 10:35
  1. Sincerity Ace
  2. Pasifik Okyanusu

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