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Okyanusta dev operasyon! 400'den fazla kişi yakalandı

ABD Sahil Güvenlik Teşkilatı, Doğu Pasifik Okyanusu’nda düzenlediği operasyonda, 6 ayrı teknede, toplam 13 ton kokain ele geçirdi.

28 Temmuz 2019 Pazar 13:43
Okyanusta dev operasyon! 400'den fazla kişi yakalandı

Amerika Birleşik Devletleri Sahil Güvenlik Teşkilatı (USCGC)Doğu Pasifik Okyanusu’nda, 6 ayrı teknede 13 ton kokain ele geçirdi. Kokainin değerinin 350 milyon dolar olduğu açıklandı.

USCGC tarafından yapılan açıklamada, "Uluslararası sulardaki denizde yapılan müdahaleler sırasında, şüpheli bir gemi başlangıçta Key West, Florida'da bulunan Ortak Görev Gücü-Güney tarafından koordine edilen müttefik, askeri veya kolluk kuvvetleri personeli tarafından tespit edildi ve izlendi” ifadelerine yer verildi.

400’den fazla şüpheli gözaltına alındı

USCGC, 2019 yılında, 100'den fazla şüpheli kaçakçılık gemisinden 230.000 kilo kokain ele geçirdiğini ve Doğu Pasifik Okyanusu'nun uyuşturucu geçiş bölgelerinde 400'den fazla şüpheli kaçakçıyı gözaltına aldığını açıkladı.

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Haber Tarihi: 28 Temmuz 2019 Pazar 13:43
  1. Amerika Birleşik Devletleri Sahil Güvenlik Teşkilatı (USCGC)
  2. Doğu Pasifik Okyanusu
  3. uyuşturucu operasyonu
  4. gözaltılar var

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