Okuyun okuyun gülün.. Bodrum'da plaja, bakın nasıl gidiyorlarmış!

Yeniakit.com.tr

Terör sevici HDP'nin yılmaz savunucularından Sevilay Yılman, Bodrum'da gününü gün edip ağlayanlar kervanına katıldı.

Kurban Bayramı'nda Bodrum son yılların en kalabalık günlerini yaşadı. 5 yıldızlı oteller başta olmak üzere tüm konaklama mekanları bayramı dolu geçirirken, trafikteki araç yoğunluğu kameralara yansıdı. Yüksek hesapların ödendiği restoranlarla, plajlar iğne atsan yere düşmeyecek duruma geldi.

Okurları ile alay etti!

2017 seçiminde, HDP seçmeni olduğunu köşe yazısı ile duyuran Habertürk yazarı Sevilay Yılman, Bodrum'daki manzara orta yerde dururken, sıkılmadan "ekonomik kriz" çığırtkanlığı yaparak, okurları ile şöyle dalga geçti: Bodrum'da tatil yapanlar plaja suyu bile termosla götürüyor.

Bayramı Bodrum'da geçirdiğini söyleyen Yılman, "İyi de oldu. 'Bodrum rekora koşuyor. Trafik kilit noktasında! Tüm oteller full!' mealinde yapılan haberlerin ekonomiye yansımasının ne kadar gerçekçi olup olmadığını yerinde gözlemleme fırsatı elde ettim." dedikten sonra, "Full olduğu doğru. Başta marka değeri yüksek 5 yıldızlı oteller olmak üzere tüm oteller dolu. Halk plajları da hakeza. Ama tüm bunlara rağmen (zincir marketler ve pazarcılar hariç) esnaf acayip mutsuz." diyerek insanların aklı ile alay etti.

"Tüm esnaf tabir-i caizse kan ağlıyor." diyen Yılman, "Acaba gözlerim mi beni yanıltıyor deyip resmi rakamları almak için Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ı aradım. Gözlerim yalancı değilmiş. Gerçekten de Bodrum aşırı kalabalık bir bayram geçiriyormuş." ifadelerini kullandı.

Sevilay Yılman yazısına güldüren şu sözlerle devam etti:

Aras, ilçenin nüfusunun bu bayramda da tıpkı eski uzun bayramlarda olduğu gibi 1 milyona ulaştığını doğruluyor. Ama aynı zamanda esnafın kan ağladığını da. Başkan diyor ki; "Çünkü o kalabalık burnunu dışarı bile çıkartmıyor!"

Bodrum'dakiler plaja suyunu bile evden termosla götürüyor.