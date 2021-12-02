Okuyan da Fahrettin Altun yaptı sanacak! Cumhuriyet'te 'işten çıkartıldı' kurnazlığı

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Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Akit TV'deki Manşetlerin Dili programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Fahrettin Altun'a iftira atan Cumhuriyet çalışanları hakim karşısına çıktı!

Cumhuriyet Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Olcay Büyüktaş Akça, Yazı İşleri Müdürü İpek Özbey, muhabiri Hazal Ocak ve foto muhabiri Vedat Arık, dün hakim karşısındaydı.

Gazete kendi kovukları çalışanları için 'işten çıkartıldılar' dedi

Yargılananlardan Cumhuriyet Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Olcay Büyüktaş Akça ve gazetenin foto muhabiri Vedat Arık, önceki gün Cumhuriyet Vakfı tarafından işten çıkartılmışlardı. Gazete davayı yazdığı haberinin sonuna, Büyüktaş ve Arık'ın Cumhuriyet Vakfı tarafından kovulmalarına rağmen, bu detayı belirtmeyerek, kelime oyunu ile davayla ilişkilendirmeye çalıştı. Gazete kendi kovdukları çalışanları için, "işten çıkartıldılar" dedi.

"Çağlayan Adliyesi'nde yapılan açıklamada konuşan TGS Genel Başkanı Durmuş, dava kapsamında yargılanan Büyüktaş ve Arık'ın işten çıkarıldığına dikkat çekti."

Cumhuriyet'in kurnazlığı Akit TV'de masaya yatırıldı!

Cumhuriyet Gazetesi'nin kelime oyununa dikkat çeken Ali İhsan Karahasanoğlu, "Bu foto muhabiri arkadaşla diğer arkadaş işten çıkartılıyor. Ben sorarım, acaba Fahrettin Altun'dan korktuğunuz için mi çıkarttınız? Cumhuriyet Gazetesi Fahrettin Altun'dan talimat alarak mı işçileri çıkartıyor?" dedi.

"Bu arkadaşları niye işten çıkardılar? Başarılı arkadaşlar bunlar." diyen Karahasanoğlu, "Günlerce manşetlerinde savundular haberlerini. Bir başka konuda, 'Cumhuriyet yargılandı' diyorlar ama kendi vakıfları tarafından işten çıkartılanlar yargılanıyor. Zaten tüzel kişilik olarak Cumhuriyet Gazetesi sanık sandalyesine oturtulamaz. Ancak haberi yapan, o iftirayı atan kişiler yargılanır." ifadelerini kullandı.

"Dün, prefabriğe 'kaçak inşaat' diyorlardı!"

Ali İhsan Karahasanoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a atılan iftirayı da hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Fahrettin Altun'un Üsküdar ilçesinde kendine ait bir binası var. O binanın hemen yanında da Vakıflara ait boş arazi var. İhaleye girip burayı alıyor. Kullanırken de bir şömine, çardak yaptırıyor. Bu yapı prefabrik. Prefabrik yapıyı sökersini, alırsınız. İlk başta, 'Kaçak yapı', 'kaçak inşaat', 'imara aykırı yapı' diyorlardı. Şimdi ne diyorlar? 'Prefabrik', 'Şömine'. Bunların 'A' dediğine de 'Z' dediğine de inanılmaz. O haberi yapanları bir de işten atıyorlar. Sonra 'işten atıldılar' diyorlar."