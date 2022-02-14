Okumadan geçilecek haber değil! Para kazanma vaadiyle dolandırıcılık

Instagram üzerinden hesapların ele geçirilmesi olayı son dönemde iyi arttı. Dolandırıcılar yüksek takipçi sayısına sahip olan hesapları ele geçirdikten sonra kullanıcıları sahte dekontlarla kandırıyor.

Instagram'da sahte dekontlar paylaşarak “yatırım yaptım ve kazandım, sen de kazan” diyerek paylaşımlar yapan dolandırıcılar, insanları kar vadiyle aldatıyor. Hikaye ve gönderi kısmında yüklü miktarda paylaşılan dekontları gören insanlar, paralarını kısa sürede artırmak umuduyla dolandırıcıların ağına düşüyor. Instagram hesaplarına virüslü link göndererek hesapları çalan dolandırıcılar, binlerce lira para toplayarak ortadan kayboluyor.

'Arkadaşımın eniştesi çalışıyormuş'

En son Kocaeli’nde kentle alakalı paylaşımların yapıldığı Instagram hesabını çalan ve sahte dekontlar paylaşan dolandırıcılar, verdikleri telefon numarasına insanları yönlendirerek, kontenjan dolmadan kayıt yapılmasını istedi. Bir an tereddütte düşen bir vatandaş yatırımın güvenilir olup olmadığını sorunca dolandırıcı ‘arkadaşımın eniştesi çalışıyormuş, denedik ve biz de kazandık, çok güvenilir’ diyerek insanları kandırdı.

Kayıt oluşturmak için kendilerine bütçe de belirleyen dolandırıcılar, giriş için en az 500 TL istiyor.