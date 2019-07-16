Okuma iştiyakinizi kamçılayacak 10 kitap

Kitap okuma hevesinizi kamçılayacak ve size yeni ufuklar açacak eserleri yeniakit.com.tr okuyucuları için derledik.



Jose Mauro De Vasconcelos - Şeker Portakalı

Kendi içindeki yazarı keşfedene kadar birçok mesleği icra eden Jose Mauro de Vasconcelos'un başyapıtı Şeker Portakalı, küçük bir çocuğun hayat karşısındaki mücadelesini anlatır. Acı küçük bir çocuğundur ama sızısı ve hikayesi büyük küçük herkesi içine çeker. 10 gün gibi kısa bir sürede yazılan eser, yazarının ifadesiyle 20 yıllık bir düşünsel tekamülün sonucudur.

George Orwell - Hayvan Çiftliği

Politik eserlere ilgi duyan ama aynı zamanda sıkıcı da bulan yazarlar için mutlaka okunması gereken bir eser. Metaforların yoğun bir şekilde kullanıldığı kitap hem okuyucuyu sıkmıyor hem de politik kitap okumanın incelikleri noktasında belirli bir şuur aşılıyor.

Sabahattin Ali- Kuyucaklı Yusuf

Türk yazarları arasında dili en sade ve akıcı olan yazarlardan biri hiç şüphesiz Sabahattin Ali’dir. Kuyucaklı Yusuf eseri her ne kadar roman olsa da hikaye tadı alabileceğiniz ender eserlerden biridir. Kallavi romanların okunması için başlangıç niteliğinde ve oldukça hoş bir eser.

Marlo Morgan - Bir Çift Yürek

İlk sayfasından itibaren insanı içine çeken sıcacık bir kitap. Sayfa sayısı gözünüzü korkutmasın. Her bir satırı su gibi akıp gidiyor. Çevirdiğiniz her sayfa içinizdeki kitap okuma aşkını biraz daha tetiklerken, ruhi bir yolculuğa da çıkartıyor. Size, kendinizi tanıtıyor.

Adam Fawer – Olasılıksız

Gençlerin elinde çok fazla görüyorsunuz değil mi? Neden sorusu kafanızı fazla meşgul etmesin. Eser, dijital gençliğin diline çok yatkın. Adeta bir bilgisayar oyunu gibi. Bu yönüyle hem sıkmıyor hem beyin fırtınası yapmanızı sağlıyor hem de bu türevdeki kitaplara olan merakı artırıyor.

Arthur Conan Doyle - Sherlock Holmes Serisi

Polisiye roman meraklılarına ‘yok artık’ dedirtecek nitelikte bir seri. Okunması da o nispette keyifli ve haz verici. Sıra dışı dedektif Sherlock Holmes suçluları enselerken, siz de başka ufuklar açıyor.

Charles Dickens- İki Şehrin Hikayesi

Anlatılan iki şehir olsa da bizim hikayemizdir aslında. İnsanın hikayesi. Düzgün bir dille yapılmış çevirisini bulduğunuz da size okumayı da, düşündürmeyi de sevdirecek bir kitap.

Küçük Prens- Antoine de Saint-Exupery

Dünyanın en çok okunan kitaplarından birisi. 1943 yılından beri popüleritesinden hiçbir şey kaybetmedi. Bir masal olsa da hayata dair çok şeyin suflesini vermeyi başardı okuyucusuna. Okuma alışkanlığı kazanmak isteyenin mutlaka edinmesi gereken eserlerden.

Simyacı- Paulo Coelho

Eğitimciler tarafından tavsiye edilen kitapların başında geliyor. 7 milyondan fazla satan eser, İspanya'dan kalkıp Mısır Piramitlerinde olduğu varsayılan hazineyi aramaya giden bir maceraperestin masalı yolculuğunu anlatıyor.

Yüzyıllık Yalnızlık- Gabriel García Márquez

Nobel edebiyat ödüllü Kolombiyalı yazarın baş yapıtı. Fantastik bir dille yazılan eser okuyucu sarıp sarmalıyor ve son sayfasına kadar bırakmıyor. 18 ayda yazılan eser, ruhi çözümlemeleri ve çarpıcı pasajlarıyla da okuyucunun zihin dünyasını besliyor.