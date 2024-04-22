Okuma alışkanlığının küçük yaşlarda kazandırılması lazım!

Okuma günü ve Kütüphane Haftası olması münasebetiyle okumanın önemi ve okuma alışkanlığının nasıl kazandırılması hususunda uzmanlar ve öğrenciler tavsiyelerde bulundu.

Kitap okuma alışkanlığı, çocukların karakter gelişimine katkı sağladığı gibi sevdiği bölümdeki ihtiyaçlarının karşılanmasında da önemli bir yer tutuyor.

Anne babanın çocuğa kitap okumayı tavsiye edebilmesi için kendilerinin de kitap okumaları gerektiğini ifade eden Mardin Artuklu Üniversitesi Kütüphane Daire Başkanı Eren Koldemir, bu hususta ebeveynlere fazlasıyla iş düştüğünü belirtti.

"Aile çocuğun yanında dijitale daha çok zaman ayırdığından çocuklar da ona göre hareket ediyor"

Koldemir, okumanın küçük yaşlardan kazandırılması gerektiğini vurgulayarak, "Okuma toplumda her geçen gün önem arz alan bir konudur. Okuma, ailede bebeklikten başlayan bir alışkanlıktır. Ailenin küçük olan çocukların yanında okuma alışkanlıklarının olması lazımdır. Şu anki çocuklarımızda görüyoruz ki tablet ve cep telefonu bağımlılığı var. Bu tür bağımlığın ana nedeni aileden kaynaklanıyor. Aile çocuğun yanında dijitale daha çok zaman ayırdığından çocuklar da ona göre hareket ediyor. Aile daha çok kitap okuma gibi alışkanlıkları çocuklarının önünde devam ettirirse küçüklükten oluşan okuma alışkanlığı yetişkinliği kadar devam eder." şeklinde ifade etti.

Hangi yaşta ne tür kitaplar okunmalı sorusuna cevap veren Koldemir, "Her kitabın bir kullanıcısı, bir okuyucusu vardır. Bu dönemde çocuk kitapları bayağı önem arz etmektedir. Resimli kitaplarla belirli aralıklarla daha sonra edebiyat ve tarih noktasında çocuğun gelişimine göre belirlenmedir. İlgi duyulan kitap okuma alışkanlığı olmayan yetişkinlerde verilecek olan tavsiye, ilgi duydukları alandan başlayıp kitap okuma alışkanlıklarını edinebilirler." ifadelerini kullandı.

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Kitap okuma alışkanlığı hakkında bilgi aktarımı yapan Koldemir, "Kitap okumayı belli bir saate indirgenmemelidir. Kitap sadece belli saatlerde değil de kitap bir ihtiyaç olduğundan her uygun görülen zamanda okunabilir. Aileler bu noktada evde kitap okuma yerleri yapabilirler. Bir dizi izleyip kitap etkinliği beraber yapılabilir. Ancak bunu belli bir saate bağlı yapmamalıdırlar." şeklinde kaydetti.

Mardin Artuklu Üniversitesi Kütüphane Daire Başkanı Hilal Ağalday, üniversitede olan kütüphane hakkında konuşarak, "Şuan kütüphanemizde 110 bine yakın kitabımız mevcut. Daha çok akademik değeri olan kitaplarımızdır. Edebiyat bölümü çok daha zengin. Her kitaba ulaşılabildiğimiz bir dönemdeyiz. Kişide okuma alışkanlığı ailede başlar. Okullardaki hocalarımız tarafından yönlendirme ile üzerinde durarak alışkanlık kazanılabilir. Bu yönde kitap alışkanlığı kazanılırsa çok daha güzel olacaktır." dedi.

Kişiye ailesinden gördükleriyle bu alışkanlığının aşılanacağını belirten öğrencilerden Fahriye Kübra Teken, "İnsan ailede ne görürse o şekilde yetişiyor. Kitap okuma alışkanlığının sürdürülebilmesi için ise bu ailede kazanılmadıysa bile okullarda aşılanması gerekiyor. Küçüklükten beri kitap okumayı çok sıkıcı olarak görüyorduk. Aynı zamanda telefonların videoların ortaya çıkması ile birlikte gözümüzde kitap okumak daha da sıkıcı görüldü. İnsanlar eğer kendi ilgi alanına hitap eden, sevdiği yönde, duygularına ait olan kitapları okumaya başlarlarsa alışkanlığı kazanım haline de getirir." ifadelerine yer verdi.

"Herkes her kitabı okuyamadığından kitap okuma alışkanlığı oluşmuyor"

Okuma alışkanlığın sürdürülebilmesi için okurlara tavsiyelerde bulunan Teken, "Herkes her kitabı okuyamadığından kitap okuma alışkanlığı oluşmuyor. Mesela ben kendi bölümüme severek geldiğim için bu bölüme dair kitap okurken bundan haz alıyorum. Veya farklı bölümlerle ilgim olan kitapları okumayı tercih ediyorum. Kitap alışkanlığını kazanmak isteyen bu şekilde uygulama yaparsa hem bunun öneminin farkına varırlar hem de bu alışkanlığı devam ettirebilirler. Kitap okumak insana konuşmasını düzeltmesi için çok fayda sağlamaktadır. Bu konuda sesli kitap okumak, ilgi duyduğu kelimeleri not defterine yazmak ve güzel bir kitaplık oluşturmak gerekir. Herkes bu şekilde kitap okuma alışkanlıklarını geliştirebilir." şeklinde kaydetti. (İLKHA)