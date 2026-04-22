Okulun kızlar tuvaletinden çıkanlar Bilecik’i sokağa döktü!

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde bulunan Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu’nda yaşanan olayda, tuvalet bölümünde temizlik yapan görevliler gizlenmiş halde bir kuru sıkı tabanca ile yanında bırakılmış bir not kağıdı tespit etti. Durumun fark edilmesi üzerine okul idaresine bilgi verildi.

İhbarın ardından okula emniyet ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, olay yerinde detaylı inceleme başlatırken, tabancanın kim tarafından ve ne amaçla bırakıldığının belirlenmesi için çalışma yürütüldü.

HEDEF: OKUL MÜDÜRÜ VE BAZI ÖĞRENCİLER

Notun içeriği de incelemeye alındı. Ele geçirilen notta okul müdürü ve bazı öğrencilere yönelik doğrudan tehdit ifadelerinin yer aldığı tespit edildi.

Bilecik Haber'in aktardıklarına göre okul yönetimi tarafından velilere gönderilen bilgilendirme mesajında, sürecin hassasiyetle takip edildiği vurgulanarak, resmi kanallar dışında paylaşılan bilgilere itibar edilmemesi istendi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.