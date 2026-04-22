Gündem
Okulun kızlar tuvaletinden çıkanlar Bilecik'i sokağa döktü!

Okulun kızlar tuvaletinden çıkanlar Bilecik’i sokağa döktü!

Bilecik’in Bozüyük ilçesindeki bir ortaokulun tuvaletinde, temizlik görevlileri tarafından gizlenmiş halde tabanca ve yanında bir not bulundu. Olayın ardından okula sevk edilen polis ekipleri inceleme başlatırken, okul yönetimi velileri resmi açıklamalar dışında yapılan paylaşımlara itibar etmemeleri konusunda uyardı.

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde bulunan Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu’nda yaşanan olayda, tuvalet bölümünde temizlik yapan görevliler gizlenmiş halde bir kuru sıkı tabanca ile yanında bırakılmış bir not kağıdı tespit etti. Durumun fark edilmesi üzerine okul idaresine bilgi verildi.

İhbarın ardından okula emniyet ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, olay yerinde detaylı inceleme başlatırken, tabancanın kim tarafından ve ne amaçla bırakıldığının belirlenmesi için çalışma yürütüldü.

HEDEF: OKUL MÜDÜRÜ VE BAZI ÖĞRENCİLER

Notun içeriği de incelemeye alındı. Ele geçirilen notta okul müdürü ve bazı öğrencilere yönelik doğrudan tehdit ifadelerinin yer aldığı tespit edildi.

Bilecik Haber'in aktardıklarına göre okul yönetimi tarafından velilere gönderilen bilgilendirme mesajında, sürecin hassasiyetle takip edildiği vurgulanarak, resmi kanallar dışında paylaşılan bilgilere itibar edilmemesi istendi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Yorumlar

Blondepate

Provokasyonlara dikkat. Bilinçli yapılan bir olay. Ülkede Kaos isteyen çok....

Şizofren

saçımız biraz uzun olsa derse giremezdik...her hafta arada bir ansızın sınıfta çanta vs arama yapılıyordu..bu korku bu tedirgenlik bile yetiyordu...o zamanlar tütün getirenler için hırsızlık vs olmasın gibisine idi......
TÜM YORUMLARA GİT ( 3 )
