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Eğitim

Okulların yeniden açılması için tek bir şart var

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un "Açmaya hazırız" dediği okullarla ilgili bugün yeni bir gelişme yaşandı.

Yeniakit Publisher
2020-07-28 22:14:00 -
Okulların yeniden açılması için tek bir şart var

31 Ağustos'ta başlaması planlanan eğitimle ilgili Reuters haber ajansına konuşan iki yetkili konunun detaylarını paylaştı. İsmini açıklamayan iki yetkili, okulların günlük vaka sayısının 900'ün üzerine çıkmaması durumunda devam edeceğini söyledi.

Yetkililer okulların açılmasına A Planı adını verildiğini söyledi.

Vaka sayısı azalırsa okullar açılacak

İsmini açıklamayan yetkililer biri, "Eğer vaka sayısı azalırsa okullar tekrar açılacak. Aksi takdirde okullar açılmayacak" dedi.

Güneydoğu'da okullar online devam edebilir

Öte yandan üst düzey yetkililerden bir diğeri ise Reuters'a, "Normalleşme devam ediyor. Fakat vaka sayısının daha hızlı düşmesi gerek. Güneydoğu bölgelerindeki okullarda online eğitim devam edebilir" ifadesini kullandı.

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