Filistin bayrağını tekmeleyen İsrailli havaya uçtu
Batı Yaka'da yaşanan ve sosyal medyada gündem olan görüntülerde, bir işgalci yerleşimcinin yol kenarında dikili duran Filistin bayrağına yönelik gerçekleştirdiği alçak saldırı, hiç beklemediği şekilde sonuçlandı.
Kendi korunaklı bölgesinden çıkıp masum bir bayrağı ezmek için hamle yapan korkak yerleşimci, bayrağın altına gizlenmiş düzenekle adeta havaya uçtu.
Görüntülerde yerleşimcinin bayrağı sökmek veya çiğnemek için attığı o son adımın, kendisi için nasıl bir felakete dönüştüğü anbean kaydedildi.
İşgal ettiği topraklarda her türlü kutsala saldırmayı kendine hak gören siyonist zihniyet, bu kez sert kayaya çarptı.