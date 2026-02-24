  • İSTANBUL
Meclis'te köşeye sıkışınca tehdit etti! 'Hayal bile edemeyecekleri bir güçle vururuz' 888 şüpheli tutuklandı! Sıra diğerlerine de gelecek... Emperyalistlerin şeytani oyununun belgesi! YPG/PKK karargahında DAEŞ merkezi! CHP'li belediyelerin gözü dönmüş İşçiye veremedikleri maaşı da çalmışlar İhaneti Batı ödüllendiriyor CHP tebrik ediyor TBMM Başkanı Kurtulmuş, MHP Lideri Bahçeli ile görüştü! 'Bahçeli'nin komisyon desteğine teşekkür ediyorum' CHP'li İBB'nin işi gücü fitne! İBB'ye bağlı İPA, gençleri kaygılı çıkarttı! Ekrem İmamoğlu CHP'yi pavyona düşürdü Çapa Tıp Fakültesi'ndeki çocuklara yönelik cinsiyet değiştirme ameliyatı dosyasının üzeri örtülmeye mi çalışıldı? Efendileri vazgeçti köleleri diretiyor
Sosyal Medya Filistin bayrağını tekmeleyen İsrailli havaya uçtu
Sosyal Medya

Filistin bayrağını tekmeleyen İsrailli havaya uçtu

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:

Batı Yaka'da yaşanan ve sosyal medyada gündem olan görüntülerde, bir işgalci yerleşimcinin yol kenarında dikili duran Filistin bayrağına yönelik gerçekleştirdiği alçak saldırı, hiç beklemediği şekilde sonuçlandı.

Kendi korunaklı bölgesinden çıkıp masum bir bayrağı ezmek için hamle yapan korkak yerleşimci, bayrağın altına gizlenmiş düzenekle adeta havaya uçtu.

Görüntülerde yerleşimcinin bayrağı sökmek veya çiğnemek için attığı o son adımın, kendisi için nasıl bir felakete dönüştüğü anbean kaydedildi.

İşgal ettiği topraklarda her türlü kutsala saldırmayı kendine hak gören siyonist zihniyet, bu kez sert kayaya çarptı.

İsrail'in Türkiye dahil tüm Roma-Osmanlı coğrafyasını kuşatma planı: 'Altıgen' ittifak!
İsrail’in Türkiye dahil tüm Roma-Osmanlı coğrafyasını kuşatma planı: ‘Altıgen’ ittifak!

Dünya

İsrail’in Türkiye dahil tüm Roma-Osmanlı coğrafyasını kuşatma planı: ‘Altıgen’ ittifak!

Ağabekyan 'İsrail soykırım ve zorla yerinden etmeye devam ediyor' İşgal bitmeden barış olmaz
Ağabekyan 'İsrail soykırım ve zorla yerinden etmeye devam ediyor’ İşgal bitmeden barış olmaz

Dünya

Ağabekyan 'İsrail soykırım ve zorla yerinden etmeye devam ediyor’ İşgal bitmeden barış olmaz

Katil İsrail sınırda yine kana susadı! Lübnan ordusu namluları işgalciye çevirdi!
Katil İsrail sınırda yine kana susadı! Lübnan ordusu namluları işgalciye çevirdi!

Gündem

Katil İsrail sınırda yine kana susadı! Lübnan ordusu namluları işgalciye çevirdi!

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Mehmet emin temel

Bir yahudi daha azaldı
O bölümün mezunlarına 'Müdürlük' yolu açıldı!
Gündem

O bölümün mezunlarına 'Müdürlük' yolu açıldı!

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yönetici atama yönetmeliğinde değişikliğe gidildi. 24 Şubat 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeye g..
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral saldırıya uğrayan babayı aradı! "Devlet bu hayvanların elini kolunu kırmalı!"
Gündem

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral saldırıya uğrayan babayı aradı! "Devlet bu hayvanların elini kolunu kırmalı!"

Yalova’da 14 aylık kızı kucağındayken komşuları tarafından odunla darp edilen Muhammet Baca’ya bir destek de Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Okta..
Çocuklarımızı kime emanet ediyoruz! Türkiye'nin en büyük çocuk kanallarının arkasındaki isim şoke etti: Sefarad Yahudisi Melih Abuaf!
Gündem

Çocuklarımızı kime emanet ediyoruz! Türkiye'nin en büyük çocuk kanallarının arkasındaki isim şoke etti: Sefarad Yahudisi Melih Abuaf!

Milyonlarca evladımızın her gün hayranlıkla izlediği, dillerinden düşürmediği "Çuf Çuf Çocuk Şarkıları", "Karpuz Adam", "Pırtık" ve "Afacan ..
