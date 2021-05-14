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Eğitim Okullarda yüz yüze eğitime ne zaman başlanacak?
Eğitim

Okullarda yüz yüze eğitime ne zaman başlanacak?

Okullar 17 Mayıs'ta açılacak mı? Yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor, uzaktan eğitim bitecek mi? soruları tam kapanma sürecinin sonuna yaklaşılırken merak ediliyor. Türkiye'de tam kapanma süreci ile vaka sayıları azaldı. Peki, kapanmanın ardından yaşanacak normalleşme adımları okullarda nasıl uygulanacak? Okullarda yüz yüze eğitime ne zaman başlanacak? İşte ayrıntılar...

Yeniakit Publisher
2021-05-14 08:12:00 -
Okullarda yüz yüze eğitime ne zaman başlanacak?

Okullar ve sınavlarla ilgili son dakika haberler takip ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı, geçtiğimiz gün lise sınavlarına ilişkin takvimi paylaştı. Öğrenci ve veliler merakla okulların bu yıl nasıl devam edeceğinin araştırıyor.

Okullarda yüz yüze eğitime ne zaman başlanacak?

Tam kapanma kararı sonrası kademeli yüz yüze eğitim de durdurulmuştu. Öğrenciler yüz yüze eğitim tarihini araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı uzaktan eğitime dair açıklamada bulundu, "17 Mayıs 2021 Pazartesi günü resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında uzaktan eğitim yapılacaktır.

Resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında yüz yüze eğitimin devamıyla ilgili karar, 17 Mayıs 2021 tarihinde yapılacak durum değerlendirmesinin ardından kamuoyu ile paylaşılacaktır." ifadeleri yer aldı.

Üçüncü pik sonrasında Türkiye aldığı tam kapanma tedbirleri biterken okullar bu yılı uzaktan eğitim ile tamamlayacak, kafeler ve restoranlar saat ve müşteri kotası ile açılacak.

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