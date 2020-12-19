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Eğitim Okullarda yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?
Eğitim

Okullarda yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

Milyonlarca öğrenci, öğretmen ve veli "Okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?" sorularının yanıtını arıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, uzaktan eğitimin uzatıldığını açıkladı. Peki, Okullar ne zaman açılacak?

Yeniakit Publisher
2020-12-19 16:20:00 -
Okullarda yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, milyonların merak ettiği soruların yanıtını verdi, beklentisini açıkladı.

Okullarda yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, "Ara tatili bekleyip, ara tatildeki vakaların yaygınlığına göre belki sadece vakaların yoğun olduğu illerde bir kısıtlamaya gidilebilir. Vakaların yoğun olamadığı yerlerde okullar yine baştaki sıra ile daha küçüklerden başlayarak, sınavı olanlardan başlayarak açılma yoluna gidilebilir" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı, uzaktan eğitimin 2020- 2021 eğitim öğretim yılının ilk döneminin tamamlanacağı 22 Ocak 2021 Cuma gününe kadar uzatıldığını açıkladı. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, yüz yüze eğitime geçişi birkaç kriter ile birlikte değerlendirmek gerektiğini söyledi. Prof. Dr. İlhan, önce toplumda koronavirüsün yaygınlığının ne durumda olduğuna bakılması gerektiğine vurgu yaparak, "Okullar acaba enfeksiyonda nasıl bir rol oynuyor, bunu değerlendirmek gerekiyor. Şu ana kadar yapılan değerlendirmelerde okullarda olan çocukların çok fazla miktarda enfekte olduğuna dair elimizde bir bulgu söz konusu değil, bunu Sağlık Bakanımız açıklamıştı. Geldiğimiz noktada elbette okulların açılıp açılmayacağını değerlendirmemiz gerekiyor" dedi.

Prof. Dr. İlhan, yılbaşında 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını anımsatarak, "Milli Eğitim Bakanımız da yılbaşından sonra okulların açılmasının değerlendirilebileceğini söylemişti. Benim kişisel görüşüm şöyle; ara tatili bekleyip, ara tatildeki vakaların yaygınlığına göre değerlendirme yapmak daha doğru olacaktır. Şubat döneminde değerlendirme yapıldıktan sonra belki sadece vakaların yoğun olduğu illerde bir kısıtlamaya gidilebilir. Vakaların yoğun olamadığı yerlerde okullar yine baştaki sıra ile daha küçüklerden başlayarak, sınavı olanlardan başlayarak açılma yoluna gidilebilir" diye konuştu.

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