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Eğitim Okullarda yeni sınıf geçme dönemi
Eğitim

Okullarda yeni sınıf geçme dönemi

Yeniakit Publisher
2023-10-14 12:51:00 -
Okullarda yeni sınıf geçme dönemi

Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde yapılan değişikliğe göre, sınıf geçme puanı Türkçe dersi için 70'e, diğer dersler için 50'ye yükseltildi.

Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Yönetmelikte yapılan düzenlemeye göre, Daha önce 45 olan sınıf geçme puanı Türkçe dersi için 70'e, diğer dersler için 50'ye yükseltildi. Bu puanların altında puan alan öğrencilerin sınıf geçme ya da kalmalarına şube öğretmenler kurulunda karar verilecek.

Öte yandan, ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında ödül alınmasına ilişkin ölçütler, Türkçe dersi için 70 ve diğer dersler için 50 puan ortalaması göz önüne alınarak güncellendi.

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