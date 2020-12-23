Uzaktan eğitim sürecinde olan öğrenciler karne ve not verme işleminin nasıl olacağını merak ediyor. Uzaktan eğitimle geçen bir yarıyılın notlarını birçoğunda sınav olmadığına göre yeni sisteme göre nasıl olacak?

Okullarda yeni karne sistemi nasıl olacak?

Ortaokul ve liselerde birinci döneme ait yazılı ve uygulama puanları ile performans notları üzerinden ölçme değerlendirme yapılacak. İlkokullarda ise sınav yapılmayacak. Karne notları online derslere katılım ve performans ödevleri üzerinden verilecek. 1, 2, 3 ve 4'üncü sınıflarda ders sınavları ilk dönem uygulanmayacak. Karne notları ders etkinliklerine katılım, proje ve performans etkinliklerine göre belirlenecek.

Ortaokulda bir dersten bir sınav yüz yüze gerçekleştirilecek. Seyreltilmiş ve hijyen kurallarına uygun olarak yapılacak. Sınav tarihi öğrencilere 1 hafta önceden duyurulacak. Sınavlar matematik ve Türkçe gibi temel derslerden olacak. Uzaktan eğitimle geçen bir yarıyılın notlarını öğrencilerin derslere katılımı, proje ve ödev başarısı belirleyecek.

Görsel sanatlar, müzik, beden eğitimi ile Spor, teknoloji ve tasarım, bilişim teknolojileri ve yazılım, temel dini bilgiler dersi ile seçmeli derslerde sınav yapılmayacak. Bu derslerin dönem puanı, ders etkinliklerine katılım puanı ve varsa proje puanları ile oluşturulacak. Öğrencilerin yüz yüze eğitim, canlı ders ve EBA TV takip ve ders etkinliklerine katılımlarına göre haftalık ders saati sayısı 2 ve daha az olanlara 2, haftalık ders saati sayısı 2'den fazla olanlara ise 3 defa ders etkinliklerine katılım puanı verilecek.

Karne notları her bir derse ilişkin bir sınav puanı ile performans çalışmalarının puanlarına göre belirlenecek. Her dersten bir sınav yüz yüze olacak. Günde 3 sınav hazırlanabilecek. Performans çalışmaları yüz yüze, çevrim içi veya e-posta gibi diğer elektronik ortamlarda yapılabilecek. Sınavlar gruplar halinde, hijyen kuralları ve sosyal mesafe gözetilerek okullarda gerçekleştirilecek.

Yarıyıl karneleri ne zaman alınacak?

Öğrenciler karnelerini 25 Ocak 2021'de alacak. Nisan ayında yapılacak ara tatilin de eklenmesiyle yarıyıl tatili 3 hafta olacak.