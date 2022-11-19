  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Muğla kazı çalışmaları: Tarih yeniden yazılacak! 1994'te başladı, geçmişe ışık tutacak kent keşfediliyor

Adnan Menderes yaşasaydı sana ne derdi? Yüzde yarım oyu var türlü türlü huyu var

İşte İstiklal Caddesi'ndeki patlamada yaralananların son durumu! Bakan Koca duyurdu

Nerede kaldı düşünce özgürlüğü? "Kadınlar çocuk doğurmalı" diyene linç

İşte en çok göçmen nüfusuna sahip olan o ülke! Türkiye'nin sırasına çok şaşıracaksınız

Hastalığı dünyasını altüst etti! 'Kurt Adam'a dönüştü

Taksim’e bırakılan patlayıcıyla ilgili yeni bulgular

Son zamanların en kapsamlı seçim anketi yapıldı! İşte partilerin oy oranları

AK Partili isimden 6'lı Masa açıklaması

O kayıtlar ilk kez gün yüzüne çıktı! Menderes dönemine ışık tutacak
Gündem Okullarda yeni dönem başlıyor! Az önce tüm Türkiye'ye duyuruldu! Bu ay sonu itibarıyla...
Gündem

Okullarda yeni dönem başlıyor! Az önce tüm Türkiye'ye duyuruldu! Bu ay sonu itibarıyla...

Milli Eğitim Bakanlığınca, lise öğrencilerinin bilimsel toplantılar düzenlemesini ve uygulamalı bilim çalışmaları yapmalarını sağlayacak "Bilim Uygulamaları Programı" başlatılacak.

Yeniakit Publisher
2022-11-19 12:52:00 -
Okullarda yeni dönem başlıyor! Az önce tüm Türkiye'ye duyuruldu! Bu ay sonu itibarıyla...

Milli Eğitim Bakanlığınca, lise öğrencilerinin bilimsel toplantılar düzenlemesini ve uygulamalı bilim çalışmaları yapmalarını sağlayacak "Bilim Uygulamaları Programı" başlatılacak.

 

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, liselerde "Bilim Uygulamaları Programı"na ilişkin uygulama kılavuzu tüm illere gönderildi.

Programla öğrencilerin, bilim, teknoloji, çevre, ekonomi, eğitim, değerler, coğrafya, tarih, kültür, edebiyat, sanat, ekonomi, hukuk, politika gibi alanlarda, bilimsel düşünme, araştırma ve sunum yapma, rapor hazırlama, kendini ifade etme gibi akademik çalışmalara alt yapı oluşturacak becerilerinin geliştirilmesi ve farkındalık düzeylerinin artırılması amaçlanıyor.

Bu kapsamda öğrenciler, konferans, panel, seminer, sempozyum, forum gibi türlerde bilimsel toplantılar düzenleyecek ve uygulamalı bilim çalışmaları yapacak.

Bu ay sonu itibarıyla pilot olarak uygulanacak

Toplantılar, öğrencilerin ilgi ve isteklerine göre, aralarında biyomedikal cihaz teknolojileri, büyük veri ve veri madenciliği, ekolojik denge, elektrikli araçlar, e-Ticaret, geleceğin teknolojileri, genetik ve biyoteknoloji, havacılık ve uzay, nanoteknoloji, nesnelerin interneti, organik tarımın da yer aldığı yüzü aşkın alanda düzenlenebilecek.

Programa, il veya ilçe milli eğitim müdürlükleri, Anadolu, fen ve sosyal bilimler liseleri, okul yöneticileri ve öğretmenler ile üniversitelerin ilgili bölümlerinde görevli akademisyenler katılım sağlayacak. Ayrıca program için üniversitelerle de iş birliği yapılacak.

Bilim Uygulamaları Programı, bu ay sonu itibarıyla pilot olarak Adıyaman, Ankara, Aydın, Bursa, Iğdır, Isparta ve Samsun'daki Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bağlı liselerde, gelecek eğitim-öğretim yılından itibaren ise tüm illerdeki okullarda uygulanacak.

"Lise öğrencilerimiz akademik çalışmalar yapabilmeyi öğrenecekler"

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ise programa ilişkin değerlendirmesinde, öğrencileri her açıdan desteklemeye çalıştıklarını, uygulamalı olarak tüm süreçlere öğrencileri dahil ederek öğrenmeye katkı sağlamayı amaçladıklarını belirtti.

Bakan Özer, "Hazırladığımız bu programla, lise öğrencilerimiz akademik çalışmalar yapabilmeyi, bilimsel toplantılar düzenlemeyi öğrenecekler. Bu toplantılar ve çalışmalar yoluyla hem bilim, teknoloji, çevre, ekonomi, eğitim, değerler, coğrafya, tarih, kültür, edebiyat, sanat, ekonomi, hukuk ve politika gibi alanlarda farkındalıkları artacak hem de bilimsel düşünme, araştırma yapma, rapor hazırlama, kendini ifade etme, sunum yapma gibi akademik alanlarda becerileri gelişecek." ifadelerini kullandı.

Okul ve il bazlı olarak iki aşamalı yürütülecek program kapsamında, konferans, panel, seminer, bilgi şöleni, forum gibi toplantılar düzenleneceğini aktaran Özer, programın fen bilimleri, matematik ve teknoloji ile sosyal bilimler alanlarında gerçekleştirileceğini kaydetti.

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23