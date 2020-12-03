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Eğitim Okullarda yarıyıl tatili ne zaman?
Eğitim

Okullarda yarıyıl tatili ne zaman?

Öğrenciler ikinci ara tatil öncesinde, sömestr olarak bilinen 15 tatile girerek bu yeni eğitim yılının ilk karnesini alacak. Peki, Okullarda yarıyıl tatili ne zaman?

Yeniakit Publisher
2020-12-03 23:13:00 -
Okullarda yarıyıl tatili ne zaman?

Öğrenciler ile veliler sabırsızlıkla beklediği 15 tatil geri sayım başladı. Karnelerin alınmasına çok az bir zaman kala yoğun ders temposundan bunalan öğrenciler, “okullar ne zaman yarı yıl tatiline girecek” sorusuna yanıt arıyor.

Okullarda yarıyıl tatili ne zaman?

* Yarıyıl tatili 25 Ocak-5 Şubat 2021'de,

* İkinci dönem ara tatili 12-16 Nisan 2021'de yapılacak.

* 19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatili başlayacak.

Uzaktan eğitim ne zamana kadar devam edecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı açıklamadan kısa bir süre sonra da Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yeni bir duyuru geldi. Bakanlık, Resmî, özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim faaliyetlerinin 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzaktan eğitim yoluyla devam edeceğini belirtti.

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