  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim Okullarda uzaktan eğitim ne zamana kadar devam edecek?
Eğitim

Okullarda uzaktan eğitim ne zamana kadar devam edecek?

Uzaktan eğitim süresi uzatıldı... Okullar ne zaman açılacak, 22 Ocak'ta tatil mi olacak, son durum nedir? Uzaktan eğitim uzatıldı mı, ne zaman bitecek?

Yeniakit Publisher
2020-12-19 00:42:00 -
Okullarda uzaktan eğitim ne zamana kadar devam edecek?

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada uzaktan eğitimin ilk dönem sonuna kadar devam edeceği açıklandı. Okullar ne zaman açılacak? Yarıyıl tatili ne zaman? Okullar açılacak mı 2021?

Okullarda uzaktan eğitim ne zamana kadar devam edecek?

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada "İlkokul, ortaokul ve liselerde uzaktan eğitim, 2020 – 2021 eğitim öğretim yılının ilk döneminin tamamlanacağı 22 Ocak 2021 Cuma gününe kadar devam edecek." denildi.

Böylece okulların ilk dönem sonuna kadar yüzyüze eğitime geçmeyeceği belli oldu. Okullar 22 Ocak Cuma gününe kadar yüzyüze eğitime geçmeyecek.

Sınav yapılacak mı?

Bu eğitim-öğretim yılında ilkokullarda sınav yapılmayacak, karne notları ders etkinliklerine katılım puanı ile belirlenecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Özgür Özel'in skandal sözleri sonrası Erdoğan'ın videosu paylaşım rekoru kırdı
Gündem

Özgür Özel'in skandal sözleri sonrası Erdoğan'ın videosu paylaşım rekoru kırdı

CHP Grup Başkanvekili zgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik skandal sözlerinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2014 yı..
Pakistan'dan dünya gündemine bomba gibi düşen açıklama: Bize saldırmayı planlıyorlar
Dünya

Pakistan'dan dünya gündemine bomba gibi düşen açıklama: Bize saldırmayı planlıyorlar

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, Hindistan ile aralarındaki durumların oldukça hassas olduğunu belirterek, "İstihbarat kaynakla..
Türkiye'den altın rezervi bombası
Gündem

Türkiye'den altın rezervi bombası

Erzurum'un Olur ilçesinde maden arama çalışmaları devam ediyor. Yapılan sondaj çalışmalarının sonuçlarına göre bölgede bakır ağırlıklı altın..
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay