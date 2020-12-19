Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada uzaktan eğitimin ilk dönem sonuna kadar devam edeceği açıklandı. Okullar ne zaman açılacak? Yarıyıl tatili ne zaman? Okullar açılacak mı 2021?

Okullarda uzaktan eğitim ne zamana kadar devam edecek?

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada "İlkokul, ortaokul ve liselerde uzaktan eğitim, 2020 – 2021 eğitim öğretim yılının ilk döneminin tamamlanacağı 22 Ocak 2021 Cuma gününe kadar devam edecek." denildi.

Böylece okulların ilk dönem sonuna kadar yüzyüze eğitime geçmeyeceği belli oldu. Okullar 22 Ocak Cuma gününe kadar yüzyüze eğitime geçmeyecek.

Sınav yapılacak mı?

Bu eğitim-öğretim yılında ilkokullarda sınav yapılmayacak, karne notları ders etkinliklerine katılım puanı ile belirlenecek.