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Eğitim Okullarda sınav nasıl yapılacak? Hangi derslerden sınav yapılmayacak?
Eğitim

Okullarda sınav nasıl yapılacak? Hangi derslerden sınav yapılmayacak?

Milli Eğitim Bakanlığı alınan karar doğrultusunda 21 Eylül'den itibaren kademeli olarak sınıflarda yüz yüze eğitime geçildi. MEB, hem yüz yüze hem de uzaktan eğitim gören öğrencilerin beklediği sınavların ne zaman yapılacağını açıkladı. MEB okullarda sınavların kasım ayında yüz yüze yapılacağını duyurdu. Peki okullarda sınavlar nasıl yapılacak? Okullarda hangi derslerden sınav yapılmayacak? İşte sınavlar nasıl yapılacak? Sorusunun cevabı.

Yeniakit Publisher
2020-10-28 16:48:00 - 2020-10-28 16:50:34
Okullarda sınav nasıl yapılacak? Hangi derslerden sınav yapılmayacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), korona virüs salgını nedeniyle 31 Ağustos’ta okulları uzaktan eğitim ile açtı. Milyonlarca öğrenci TRT EBA TV üzerinden canlı derslere katılarak eğitimine devam etti. 21 Eylül’de ise Bilim Kurulu’nun tavsiyesi doğrultusunda hazırlık ve birinci sınıflar için yüz yüze eğitime geçilmesine karar verildi. Yine Bilim Kurulu’nun tavsiyesi doğrultusunda Kabine toplantısında alınan karar doğrultusunda 12 Ekim’de ise 2, 3, 4, 8 ve 12.sınıfların da yüz yüze eğitime başlanmasına karar verildi.

Alınan son karar doğrultusunda da 2 Kasım’da 5. Ve 9. Sınıfların yüz yüze eğitime başlanması kararlaştırıldı. Böylece 6, 7, 10. Ve 11 sınıflar hariç diğer sınıflarda yüz yüze eğitime geçilmiş olundu. Yüz yüze eğitim gören öğrenciler sınavları ne zaman yapılacağını merak ediyordu. Milli Eğitim Bakanlığından gelen son dakika açıklamasına göre, 2020-2021 eğitim öğretim için sınavların ne zaman yapılacağı açıklandı.

Sınavlar ne zaman yapılacak?

Milyonlarca öğrenci sınavların en zaman yapılacağını merak diyordu. 2020-2021 eğitim öğretim yılı başlangıcından itibaren sadece uzaktan eğitime devam eden sınıflardaki öğrenciler ile yüz yüze eğitime başlamayan kademelerde de sınavlar okul ortamında yapılacak. Sınav tarihleri bir hafta önceden duyurulacak.

Hangi derslerden sınav yapılmayacak?

Görsel sanatlar, müzik, beden eğitimi, insan hakları, bilişim teknolojileri ve temel dini bilgiler gibi derslerde sınav yapılmayacak. Bu derslerin dönem puanı, ders etkinliklerine katılım ve varsa proje puanlarıyla oluşturulacak.

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