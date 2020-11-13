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Eğitim Okullarda Kasım ara tatili kaç gün sürecek?
Eğitim

Okullarda Kasım ara tatili kaç gün sürecek?

Okullarda Kasım ara tatili kaç gün sürecek? sorusu öğrenci ve veliler tarafından merak ediliyor. MEB Kasım ayı içerisinde gerçekleştirilecek olan ara tatilin kaç gün süreceği araştırılıyor. Peki, Kasım ara tatili ne zaman başlayacak ve ne zaman bitecek? İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2020-11-13 18:59:00 -
Okullarda Kasım ara tatili kaç gün sürecek?

Yeni eğitim öğretim yılı TRT EBA, EBA ve canlı dersler kullanılarak uzaktan eğitim yoluyla 31 Ağustos'ta başlatıldı. Uzaktan eğitimin ardından öğrenciler kademeli şekilde yüz yüze eğitime geçtiler. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvime göre ara tatil bugün başlıyor. Peki okullarda kasım ara tatili kaç gün, ne zaman bitecek?

Okullarda Kasım ara tatili kaç gün sürecek?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvime göre birinci dönem ara tatili ise 16 Kasım’da başlayacak ve 20 Kasım'da sona erecek. Hafta sonu tatili ile beraber 13 Kasım’dan itibaren tatile girecek olan öğrencileri 23 Kasım’da derslerine başlayacaklar. Ara tatilde öğretmenler, mesleki gelişim programlarına çevirimiçi ortamda katılabilecek. TRT EBA kanallarında ara tatilde telafi yapmak isteyen öğrenciler için dönem içindeki ders programlarının özet tekrarları yayınlanacak.

Yarıyıl tatili ise 25 Ocak 2021’de başlayacak ve 5 Şubat 2021’de sona erecek.

İkinci dönem, 08 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak ve 18 Haziran 2021 Cuma günü sona erecektir.

İkinci dönem ara tatili, 12 Nisan 2021 Pazartesi günü başlayacak ve 16 Nisan 2021 Cuma günü sona erecektir.

 

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