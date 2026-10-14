Okullarda güvenlikte yeni dönem! Artık onlar da görev yapacak!

İçişleri Bakanlığı, çocukların okulda, evde ve dijital ortamda karşılaşabileceği tehlikelere karşı yeni bir güvenlik modelini hayata geçirmeye hazırlanıyor.

“Şefkat Kalkanı” adı verilen projeyle yalnızca güvenlik güçlerinin değil, ailelerin de riskleri önceden fark ederek sürece aktif şekilde katılması hedefleniyor.

AİLELERE ÖZEL EĞİTİM VERİLECEK

Proje kapsamında anne ve babalara çocuklarını tehdit edebilecek riskleri erkenden fark edebilmeleri için eğitimler düzenlenecek.

Ailelere dijital ortamda ve günlük yaşamda karşılaşılabilecek tehlikeleri tanımanın yanı sıra evlerde bulunan silah ve tehlikeli aletlerin güvenli şekilde muhafaza edilmesi ve riskli durumlarda ilgili birimlerle nasıl iletişime geçileceği anlatılacak.

Bilgilendirme toplantılarında Asayiş, Narkotik ve Siber Suçlarla Mücadele birimlerinden görevliler de yer alacak.

Gönüllülük esasına göre gerçekleştirilecek eğitimlerde çocukların mahremiyetinin korunmasına özellikle dikkat edilecek. Ailelerin de dahil edileceği bir erken uyarı zinciri oluşturularak tehlikelerin büyümeden tespit edilmesi amaçlanıyor.

ZORBALIĞA KARŞI “ÇOCUĞUN GÜVENLİ SESİ”

Projenin dikkat çeken başlıklarından biri de zorbalığa uğrayan veya tehdit edilen çocuklara yönelik olacak.

“Çocuğun Güvenli Sesi” uygulaması kapsamında öğrencilerin yaşadıkları sorunları korkmadan bildirebilecekleri güvenli ve gizli iletişim kanalları tanıtılacak.

Böylece zorbalık ve tehdit vakalarının daha erken aşamada güvenlik birimlerine veya ilgili kurumlara ulaştırılması hedefleniyor.

OKUL ÇEVRELERİNDE DENETİMLER ARTACAK

Ankara'da gerçekleştirilen asayiş toplantısında okul güvenliğine ilişkin mevcut tedbirleri değerlendiren İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, önümüzdeki dönemde önlemlerin daha da artırılmasını istedi.

Okul güvenliğinin öncelikli konulardan biri haline geldiğini belirten Çiftçi, şu ifadeleri kullandı:

“Günümüzün en önemli konularından birisi artık okul güvenliği haline dönüştü. Okul güvenliği konusunun, kişilere karşı işlenen suçlar başlığı altında daha titizlikle, daha hassasiyetle takip edilmesi gerekiyor.”

Çiftçi; okul giriş ve çıkışlarında, servislerde, metruk yapılarda ve çocukların yoğun olarak bulunduğu bölgelerde güvenlik tedbirlerinin güçlendirilmesi talimatını verdi.

KORUCULAR VE BEKÇİLER OKULLARDA GÖREVLENDİRİLECEK

Yeni dönemin en dikkat çekici uygulamalarından biri ise güvenlik personelinin doğrudan okullarda görevlendirilmesi olacak.

Bakan Çiftçi, ihtiyaç tespit edilen bölgelerde jandarma aracılığıyla güvenlik korucuları ve geçici güvenlik korucularının, emniyet aracılığıyla ise bekçilerin okullarda görevlendirilmesini istedi.

Daha fazla güvenlik önlemi gerektiren okullarda görevlendirilecek personelin öğrenciler okula gelmeden yarım saat önce görev yerinde bulunması planlanıyor.

Böylece öğrenciler okul çevresine ulaştığında güvenlik tedbirlerinin önceden alınmış olması hedefleniyor.

GİRİŞ-ÇIKIŞIN YANI SIRA ÖĞLE SAATLERİNDE DE DENETİM

Asayiş, narkotik, çocuk şube, toplum destekli polis ve trafik ekiplerinin okul çevrelerindeki çalışmalarının artırılması da istendi.

Denetimler yalnızca öğrencilerin giriş ve çıkış yaptığı saatlerle sınırlı kalmayacak. Öğle saatlerinde de okul çevrelerinde güvenlik uygulamalarına ağırlık verilecek.

Bakan Çiftçi, alınacak önlemlerin vatandaş tarafından da hissedilmesi gerektiğini belirterek, “Bu tedbirleri mutlak surette artırmamız, bu şekilde daha görünür hale getirmemiz gerekiyor.” ifadelerini kullandı.