Emenike'den Galatasaraylıları kızdıracak paylaşım: Yavaş Barcelona
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Fenerbahçe'nin eski golcüsü Emmanuel Emenike, Galatasaray'ın Barcelona ile oynadığı karşılaşmayı sosyal medya hesabından paylaşarak ''Yavaş Barcelona'' ifadesini kullandı.
Fenerbahçe'nin unutulmaz eski golcülerinden Emmanuel Emenike, Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'ya 4-1 mağlup olduğu karşılaşmanın oynandığı sırada sosyal medyada yaptığı paylaşımla gündeme damga vurdu.
''YAVAŞ BARCELONA''
Mücadeleyi yakından takip eden Nijeryalı eski futbolcu, Katalan ekibinin attığı gol anlarını televizyon ekranından çekerek kişisel sosyal medya hesabından paylaştı. Barcelona'nın gollerini kutlayan Emenike'nin videoda sarf ettiği "Taktik yok, antrenman yok. Yavaş Barcelona, yavaş Barcelona!" ifadeleri kısa sürede viral oldu.
Sarı-lacivertli taraftarların ilgisini çeken paylaşım, Galatasaraylı futbolseverler tarafından ise kısa süre içerisinde tepkiyle karşılandı.