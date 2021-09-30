Okullarda devam oranı yüzde 95

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, “Türkiye genelinde temel eğitim ve ortaöğretimde devam oranı yüzde 95’in üzerinde. Bu, velilerin ve öğrencilerimizin artık önlemleri alarak okula devam etme noktasında bir kaygılarının olmadığını gösteriyor” diyen Özer, “Vaka nedeniyle zaman zaman bazı sınıflar uzaktan eğitime geçebilir ama önemli olan açık sınıfların varlığını sürdürmesidir” ifadelerini kullandı.