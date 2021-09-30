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Eğitim Okullarda devam oranı yüzde 95
Eğitim

Okullarda devam oranı yüzde 95

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, lise öğrencileriyle bir araya gelerek öneri ve isteklerini dinledi.

Yeniakit Publisher
2021-09-30 17:53:00 -
Okullarda devam oranı yüzde 95

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, “Türkiye genelinde temel eğitim ve ortaöğretimde devam oranı yüzde 95’in üzerinde. Bu, velilerin ve öğrencilerimizin artık önlemleri alarak okula devam etme noktasında bir kaygılarının olmadığını gösteriyor” diyen Özer, “Vaka nedeniyle zaman zaman bazı sınıflar uzaktan eğitime geçebilir ama önemli olan açık sınıfların varlığını sürdürmesidir” ifadelerini kullandı.

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