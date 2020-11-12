Okullarda ara tatil 16 Kasım’da başlıyor

Çocukların okulda kendisini gördüğünde, “Hocam, ara tatil olacak mı?” diye sorduklarını aktaran Selçuk, “Meraklarını giderelim: Yavrum, ara tatiller hakkınızdır. Elbette olacak. 16 Kasım Pazartesi günü tüm öğrencilerimiz için bir haftalık ara tatil başlıyor. Şimdiden iyi ve sağlıklı tatiller diliyorum” değerlendirmesini yaptı. 16 Kasım Pazartesi itibarıyla başlayacak ara tatilde, öğretmenlerin mesleki gelişim programlarına çevirim içi ortamda katılabileceklerini de duyuran Selçuk, verimli bir mesleki gelişim dönemi diledi.