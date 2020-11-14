Okullar tekrar kapanacak mı? sorusu, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Koronavirüs vaka sayısının 3 binin üzerine çıkmasının ardından öğrenciler ve velileri tarafından bazı sorular araştırılmaya başlandı. .

Okullar tekrar kapanacak mı?

Günlük vaka sayılarının yeniden artış göstermesinin ardından okulların tekrar kapanıp kapanmayacağı merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı kararı ile sınıflar kademeli olarak yüz yüze eğitime dönüş yapıyor. Bu kapsamda kademeli olarak ilkokul tüm sınıflar, ortaokul 5, 8 ile lise 9. ve 12. sınıflar yüz yüze eğitime başlamıştı. Kasım ara tatili sonrasında yüz yüze eğitimin devam edip etmeyeceği veliler tarafından merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yüz yüze eğitimin iptaline yönelik henüz bir açıklama gelmedi. Açıklama geldiği anda haberimize eklenecektir.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer, Avrupa'da ekim sonuna doğru kısıtlamaların geldiğini; ancak okullarla ilgili kapanmanın hiçbir ülkede bildirilmediğini söyledi. Tezer, "Ailelere büyük işler düşüyor. Aile pozitif çıkıp bazen çocuklarını okula gönderebiliyor. Pozitif çıkan aileler ya da yakın çevresinde çocuğun temas ettiği çevrede pozitiflik varsa lütfen çocuklarını okullara göndermesinler, karantina altında kalsınlar. Biz bunları sağladığımız sürece Türkiye'de de tüm Avrupa'da olduğu gibi okullar en son kapatılacak kurumlar olacaktır; ama halk, aileler kurallara uymazsa elbette ki okullarda da vaka sayıları artarak devam ederse tekrar kapatılması gündeme gelecektir." dedi.

Kısıtlamalar gelebilir

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Ulusal Kanal'da artan vaka sayıları ve alınması beklenen tedbirlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

"Artışlar devam ederse elbette bazı kısıtlamalar, bazı sınırlamalar gelecektir" ifadelerini kullanan Özlü, "Biz bu süreçle ilgili alınması gereken tedbirler konusunda tüm adımları, bütün basamakları, yapılması gereken tedbirleri hazırladık. Tavsiyelerin zamanlaması, kapsaması, dozajı kamu yönetiminin elinde" dedi.

Özellikle büyükşehirlerde hastanelerde oluşan yoğunluğa da değinen Özlü, "Test için kuyruklar var ve yoğun bakım yataklarında, ağır vakaların sayısı artıyor. Ciddi sorunlar yaşanabilir" dedi.

Tevfik Özlü açıklamasına şöyle devam etti:

"Herkese büyük bir sorumluluk düşüyor. Önümüzdeki günlerde daha kötü tablolara evrilmemek için hiçbir şey yokmuş gibi tedbirleri göz ardı etmek bizi üzüyor. Hepimiz her gün hastaneye gelirken bugün enfekte olacak mıyım diye korkarak geliyoruz."

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