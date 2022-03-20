Okullar tatil mi Kocaeli 21 Mart? Kocaeli’de okullar tatil mi? Valilikten kar tatili açıklaması...

Kar yağışı yurdun çeşitli bölgelerinde hız kesmeden devam ediyor Kocaeli’de yoğun kar yağışı beraberinde okullar tatil mi sorusunu getirdi. Peki Kocaeli’de okullar tatil mi? Kocaeli'de dün gün içinde aralıklarla görülen kar yağışı, gece saatlerinde etkisini artırdı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde etkili olan kar yağışının ardından yolların açık tutulması ve olası sorunların ortadan kaldırılması için karla mücadele ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Kocaeli Valiliği okul tatili açıklaması yaptı mı?

Kocaeli Valiliği'nden yapılan uyarı şöyle: "Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nce yapılan son değerlendirmelere göre; Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde etkili olacak kar yağışlarının öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olacağı bildirilmiştir. Kar yağışları ile birlikte oluşması muhtemel ulaşımda aksamalar, buzlanma, don ve tipi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir." denildi. Kocaeli Valiliğinden 21 Mart Pazartesi günü okulların tatil olacağına ilişkin bir açıklama henüz yapmadı.