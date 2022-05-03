Okullar perşembe günü var mı? Okullar ne zaman açılacak? Okullarda tatil kaç gün 5-6 Mayıs'ta okul var mı?

Bayram tatiline çıkan öğrenciler ve aileler 5-6 Mayıs'ta okul var mı? 5-6 Mayıs okul tatil mi, ders olacak mı? 5 Mayıs Perşembe 6 Mayıs Cuma ders işlenecek mi? sorularına cevap arıyor. Milyonlarca öğrenci bayram tatilinin ne zaman hangi gün bieteceğini merak ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonarsı yaptığı açıklamada bayram tatilinin kaç gün olacağına ilin bir açıklama yapmamış olması nedeniyle hem öğrenciler hem de veliler okulların ne zaman açılacağını merak eder oldu. Peki 5-6 Mayıs okul tatil mi, ders olacak mı? 5 Mayıs Perşembe 6 Mayıs Cuma ders işlenecek mi?

Okullar hangi gün açılacak?

Ramazan Bayram 9 gün bekleyeneler malesef yanıldı. Bayram tatili hafta sonunun birleşmesiyle birlikte 5 gün oldu. Pazartesi, salı ve çarşamba günü tatil yapacak olan öğrenciler 5 Mayıs Perşembe günü ders başı yapacak. Milyonlarca öğrenci 17 Haziran'da karne alarak yaz tatiline girmiş olacak.