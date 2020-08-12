Okullar ne zamana kadar uzaktan eğitim olacak? Okullar ne zaman açılacak?

MEB'ten 11 Ağustos tarihinde gelen açıklamada, Bilim Kurulu toplantısı sonucuna göre alınacak kararın duyurulacağı bildirildi. 2020-2021 eğitim öğretim takvimi hakkında nihai kararın verileceği Bilim Kurulu toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Toplantı ardından 'okullar ne zaman açılacak, okullar 31 Ağustos'ta açılacak mı?' sorularının yanıt aranıyor.

Okullar ne zamana kadar uzaktan eğitim olacak?

31 Ağustos olarak kararlaştırılan okulların açılış tarihinde değişikliğe gidildiği belirtildi. Bu doğrultuda yapılan açıklamaya göre tam açılışın 21 Eylül'de gerçekleşeceği öne sürüldü.

1 Ağustos'ta açılması planlanan okulların yeni bir plana göre tam açılışının 21 Eylül'de olacağı öne sürüldü.

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya'nın aktardığı ifadede; Yeni planlama ile 17 Ağustos günü özel okullar açılışını online, yani uzaktan eğitim olarak başlatılacak, tam açılışını 21 Eylül tarihinde gerçekleştirecek. Bu durum 31 Ağustos’ta açılması planlanan devlet okulları için de geçerli olacak.

Devlet okulları da 31 Ağustos’ta online, yani uzaktan eğitim ile başlayacak, 21 Eylül’de de geçmişte olduğu gibi normal eğitim sistemine geçecek.

Okullara bu süre içinde hazırlık yapma ve yeni sisteme adapte olması için zaman tanımak amacıyla bu tartışmanın yapıldığı, Sağlık Bakanlığı'nın yanı sıra Bilim Kurulu'nda bu alanda görevli bilim insanlarıyla da konunun görüşüldüğü belirtildi.'' açıklaması yapıldı.