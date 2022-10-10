2022-2023 eğitim öğretim yılı 12 Eylül Pazartesi günü başladı. Ekim ayıyla birlikte pek çok kişi ara tatilinin ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. Ara tatile kaç gün kaldı?

Okullar ne zaman tatil olacak ara tatil ne zaman?

2020-2023 eğitim öğretim yılı ilk ara tatili 14-18 Kasım tarihlerinde yapılacak. Öğrenciler hafta sonu tatilinin ardından 21 Kasım'da ders başı yapmış olacak. Bu yıl yarıyıl tatili ise 23 Ocak-3 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek. 17-20 Nisan 2023'te ise ikinci ara tatil dönemi olacak. Eğitim öğretim dönemi, 16 Haziran 2023'te sona erecek.

Okullaşma oranı okul öncesinde yüzde 94'e, ortaöğretimde yüzde 95'e yükseldi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okul öncesinde 5 yaşta yüzde 78 olan okullaşma oranının yaklaşık yüzde 94'e, ortaöğretim kademesinde ise yüzde 90'dan yüzde 95,06'ya yükseldiğini açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan yazılı açıklamayla, İçişleri Bakanlığı MERNİS kayıtları ve MEB verilerine göre eğitimin tüm kademelerinde güncel okullaşma oranları paylaşıldı.

Buna göre okullaşma oranı, okul öncesinde 5 yaşta yüzde 93,78'e, ilkokulda yüzde 99,63'e, ortaokul kademesinde yüzde 99,44'e, ortaöğretimde ise yüzde 95,06'ya yükseldi.

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmesine yer verilen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, özellikle son bir yılda okul öncesi ve ortaöğretimdeki iyileştirmelere dikkati çekti.

Öncelik verdikleri alanların başında, okul öncesi eğitimde okullaşma oranlarını OECD ortalamasına yükseltmek olduğunu belirten Özer, bu amaçla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde 3 bin yeni anaokulu yapmak üzere çalışmalara başladıklarını kaydetti. Bakan Özer, "Bir yıl gibi kısa sürede 1800 yeni anaokulu ve 14 bin 80 yeni ana sınıfı açtık." ifadelerini kullandı.

Söz konusu projeye başladıklarında Türkiye'de toplam anaokulu sayısı 2 bin 782 iken bir yıl gibi kısa sürede alınan mesafenin çok belirgin olduğuna işaret eden Özer, "Bu sayede okul öncesinde 5 yaşta, bir yıl önce yüzde 78 olan okullaşma oranı yüzde 94'e yükseldi. Çalışmalarımız planlanan takvime göre ilerliyor. Bu oranı, 2022 yılı sonuna kadar yüzde 100'e çıkaracağız." değerlendirmesini yaptı.