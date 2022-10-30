Son birkaç yıldır yarıyıl tatillerinin yanı sıra her eğitim öğretim yılında iki ara tatil yapılıyor. Kasım ayıyla birlikte pek çok kişi 'Ara tatil ne zaman?' sorusunun cevabını araştırmaya başladı.

Okullar ne zaman tatil olacak? Ara tatil bu hafta mı?

2022-2023 eğitim öğretim yılı ilk ara tatili 14-18 Kasım tarihlerinde yapılacak. Öğrenciler hafta sonu tatilinin ardından 21 Kasım'da ders başı yapmış olacak. Bu yıl yarıyıl tatili ise 23 Ocak-3 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek. 17-20 Nisan 2023'te ise ikinci ara tatil dönemi olacak. Eğitim öğretim dönemi, 16 Haziran 2023'te sona erecek.

MEB ile THY'den indirim anlaşması

MEB ile THY arasında Bakanlığa bağlı resmi okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin seyahatlerindeki biletleme ve bagaj ücretlerinde indirim yapılmasını sağlamaya ilişkin protokol imzalandı.

İş birliği protokolü ile 1 milyonu devlet okullarında, geri kalanı özel öğretim kurumlarında olmak üzere 1,2 milyon öğretmenin, yurt içi uçuşlarında 1 Kasım 2022-20 Nisan 2023'deki 6 aylık dönemde eşleri ve çocuklarıyla yüzde 20 indirimden yararlanabileceğini kaydeden Özer, "Öğretmenlerimiz kendilerini çok daha iyi hissedecekler. Öğretmenlerimizin sadece kişisel gelişimlerini değil yaşam koşullarında da imkanlarını ne kadar artırabilirsek öğretmenlerimiz o kadar ülkemize umutla bakacaklar. Çocuklarımızı Türkiye'nin geleceğini görerek değerlendirecekler ve onların eğitim kalitesini arttırmak için büyük fedakarlık gösterecekler" ifadelerini kullandı.