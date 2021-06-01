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Eğitim Okullar ne zaman tatil olacak 2021 | Yaz tatili ne zaman?
Eğitim

Okullar ne zaman tatil olacak 2021 | Yaz tatili ne zaman?

Okullar yaz tatiline ne zaman girecek? Yüz yüze eğitime ilişkin önemli kararlar alındı. Bir yandan yüz yüze eğitim süreci başlarken bir yandan da öğrenciler yaz tatiline ne kadar zaman kaldığını araştırıyor. Peki, yaz tatili ne zaman başlayacak? Karneler ne zaman dağıtılacak?

Yeniakit Publisher
2021-06-01 09:20:00 -
Okullar ne zaman tatil olacak 2021 | Yaz tatili ne zaman?

Koronavirüs salgını sebebiyle yüz yüze eğitime verilen uzun ara noktalanıyor. İlkokullarda bugün, ortaokul ve liselerde 7 Haziran’da yüz yüze eğitim başlıyor. Öğrenciler yüz yüze eğitimin ne kadar süreceğini, yaz tatiline ne zaman başlanacağını merak ediyor. Peki, okullar yaz tatiline ayın kaçında girecek?

Okullar ne zaman tatil olacak 2021 | Yaz tatili ne zaman?

Yüz yüze eğitime ilişkin kararların ardından öğrenciler yaz tatilinin başlayacağı süreyi de merak ediyor. Türkiye genelinde öğrenciler, 2020-2021 eğitim öğretim yılı karnelerini 18 Haziran'da alacak, 2 Temmuz'a kadar okullardaki telafi programına katılabilecek.

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Yüz yüze eğitim zorunlu mu? Yüz yüze eğitime gitmeyen sınıfta kalır mı?

Eğitim

Yüz yüze eğitim zorunlu mu? Yüz yüze eğitime gitmeyen sınıfta kalır mı?
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