Koronavirüs salgını sebebiyle yüz yüze eğitime verilen uzun ara noktalanıyor. İlkokullarda bugün, ortaokul ve liselerde 7 Haziran’da yüz yüze eğitim başlıyor. Öğrenciler yüz yüze eğitimin ne kadar süreceğini, yaz tatiline ne zaman başlanacağını merak ediyor. Peki, okullar yaz tatiline ayın kaçında girecek?

Okullar ne zaman tatil olacak 2021 | Yaz tatili ne zaman?

Yüz yüze eğitime ilişkin kararların ardından öğrenciler yaz tatilinin başlayacağı süreyi de merak ediyor. Türkiye genelinde öğrenciler, 2020-2021 eğitim öğretim yılı karnelerini 18 Haziran'da alacak, 2 Temmuz'a kadar okullardaki telafi programına katılabilecek.