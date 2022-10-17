2022-2023 eğitim öğretim yılı 12 Eylül Pazartesi günü başladı. Ekim ayıyla birlikte pek çok kişi ara tatilinin ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. Peki, birinci ara tatile ne kadar kaldı?

Okullar ne zaman tatil olacak? 1.ara tatil ne zaman?

2020-2023 eğitim öğretim yılı ilk ara tatili 14-18 Kasım tarihlerinde yapılacak. Öğrenciler hafta sonu tatilinin ardından 21 Kasım'da ders başı yapmış olacak. Bu yıl yarıyıl tatili ise 23 Ocak-3 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek. 17-20 Nisan 2023'te ise ikinci ara tatil dönemi olacak. Eğitim öğretim dönemi, 16 Haziran 2023'te sona erecek.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulundu. Eğitimin önündeki tüm antidemokratik uygulamaların kaldırıldığını aktaran Özer, "Ciddi hikayeler, acı hikayeler ortaya çıkmıştı ve kendi ülkesini terk edip yurt dışında eğitime devam etmek zorunda kalan başörtülü kadınlarımız vardı. Bugünlerde eleştirmek çok kolay, bugünlerde söz söylemek çok kolay ama söz söylemek yapanın hakkıdır, sorunları gidermek için çabalayanların hakkıdır. Bugün kadına şiddetle ilgili, kadın haklarıyla ilgili konuşanlar, o gün başörtüsü yasağından dolayı anayasal hakkına ulaşamadığı zaman 'O kadınların kadın hakları gasp ediliyor' bir kere demediler. Bugün beyin göçüyle ilgili konuşanlar o gün yurt dışına giden başörtülü kadınların sayısı arttığı zaman beyin göçünden bahsetmediler. Çünkü umurlarında bile değildi. Bu ülkenin vatandaşının çocuğunun eğitimle buluşması zerre kadar ilgilendirmiyordu. Ancak kendi koydukları kurallar çerçevesinde geliyorsa okullara girmesine izin veriliyordu" dedi.