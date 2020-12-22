  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim Okullar ne zaman tatil olacak?
Eğitim

Okullar ne zaman tatil olacak?

Yüz yüze eğitimen ne zaman geçilecek? Okullar ne zaman ara tatil yapacak? 15 tatili ne zaman olacak? soruları hem öğrenci hem veliler tarafından merak edilmekte. Milli Eğitim Bakanlığı yarıyıl tatilinin ne zaman başlayıp ne zaman biteceğini bunun yanında yüz yüze eğitime ne zaman geçileceğini de açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-12-22 17:58:00 - 2020-12-22 17:59:39
Okullar ne zaman tatil olacak?

Koronavirüs salgını nedeniyle öğrenciler birinci yarıyıl tatili sonrası online eğitime başladı. Milli Eğitim Bakanlığı yüz yüze eğitimin ne zaman başlayacağına ilişkin açıklama yaptı. Öğrenciler 22 Ocak tarihine kadar eğitimlerini online olarak EBA TV üzerinden yapabilecek. Milyonlarca öğrencinin beklediği yarıyıl tatili ise 25 Ocak'ta başlayacak ve üç hafta sürecek. İlkokul, ortaokul ve liselerde uzaktan eğitim, 2020 – 2021 eğitim öğretim yılının ilk döneminin tamamlanacağı 22 Ocak 2021 Cuma gününe kadar devam edecektir.

İller arası hareketliliğin azaltılması amacıyla sadece ortaöğretim öğrencileri, kendi isteklerine bağlı olarak, 28 Aralık 2020 Pazartesi gününe kadar velilerinin okul yönetimine başvurması halinde, öğrenim gördükleri okul ile aynı okul türünde olması kaydıyla o tarih itibariyle bulundukları illerde sınavlara katılabileceklerdir. İlkokul, ortaokul ve liselerde uzaktan eğitim, 2020 – 2021 eğitim öğretim yılının ilk döneminin tamamlanacağı 22 Ocak 2021 Cuma gününe kadar devam edecektir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Abdel Bari Atwan: Pakistan ile o ülke arasında ittifak çöktü
Dünya

Abdel Bari Atwan: Pakistan ile o ülke arasında ittifak çöktü

Filistinli ünlü gazeteci Abdel Bari Atwan, Pakistan ile Suudi Arabistan arasındaki ittifakın tamamen çöktüğünü yazdı.
İran asker yollayacaktı! Öyle bir tepki geldi ki... 'Karşılık vermek zorunda kalmayalım'
Dünya

İran asker yollayacaktı! Öyle bir tepki geldi ki... 'Karşılık vermek zorunda kalmayalım'

Taliban Sözcüsü Zebihullah Mücahid, Afganistan'a Şii Fatımiyyun milisleri gönderme niyetinde olan İran'a çok sert tepki gösterdi.
Türkiye'den bir bomba daha! 3,5 milyon onsluk altın varlığı tespit edildi
Ekonomi

Türkiye'den bir bomba daha! 3,5 milyon onsluk altın varlığı tespit edildi

Tarım Kredi iştiraki Gübretaş'a ait maden sahasında 3,5 milyon onsluk altın varlığı tespit edildi.
Satılık 2017 model Opel Insignia
Satılık 2017 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay