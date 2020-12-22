Okullar ne zaman tatil olacak?

Koronavirüs salgını nedeniyle öğrenciler birinci yarıyıl tatili sonrası online eğitime başladı. Milli Eğitim Bakanlığı yüz yüze eğitimin ne zaman başlayacağına ilişkin açıklama yaptı. Öğrenciler 22 Ocak tarihine kadar eğitimlerini online olarak EBA TV üzerinden yapabilecek. Milyonlarca öğrencinin beklediği yarıyıl tatili ise 25 Ocak'ta başlayacak ve üç hafta sürecek. İlkokul, ortaokul ve liselerde uzaktan eğitim, 2020 – 2021 eğitim öğretim yılının ilk döneminin tamamlanacağı 22 Ocak 2021 Cuma gününe kadar devam edecektir.

İller arası hareketliliğin azaltılması amacıyla sadece ortaöğretim öğrencileri, kendi isteklerine bağlı olarak, 28 Aralık 2020 Pazartesi gününe kadar velilerinin okul yönetimine başvurması halinde, öğrenim gördükleri okul ile aynı okul türünde olması kaydıyla o tarih itibariyle bulundukları illerde sınavlara katılabileceklerdir. İlkokul, ortaokul ve liselerde uzaktan eğitim, 2020 – 2021 eğitim öğretim yılının ilk döneminin tamamlanacağı 22 Ocak 2021 Cuma gününe kadar devam edecektir.