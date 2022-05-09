Okullar ne zaman kapanıyor? Okulları kapanmasına kaç gün kaldı?

Yaz tatili kaç gün? Yaz tatili ne zaman? ilkokul, ortaokul ve lise kademesindeki yaklaşık 18 milyon öğrencinin 2020-2021 eğitim öğretim yılı karneleri ne zaman alınacağı da hem öğrenciler hem veliler tarafından merak ediyor. Peki, okullar ne zaman kapanıyor, okulların kapanmasına kaç gün var?