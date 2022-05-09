Okullar ne zaman kapanıyor? Okulları kapanmasına kaç gün kaldı?
Yaz tatili kaç gün? Yaz tatili ne zaman? ilkokul, ortaokul ve lise kademesindeki yaklaşık 18 milyon öğrencinin 2020-2021 eğitim öğretim yılı karneleri ne zaman alınacağı da hem öğrenciler hem veliler tarafından merak ediyor. Peki, okullar ne zaman kapanıyor, okulların kapanmasına kaç gün var?
Okulların kapanış tarihi son gelişmeler ile öğrenci ve veliler tarafından takip ediliyor. Öğrenciler yaz tatili için geri sayıma başladı.
2022 okullar ne zaman kapanacak?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan eğitim takvimine göre, 7 Şubat 2022 Pazartesi günü başlayan ikinci dönem, 17 Haziran 2022 Cuma günü son bulacak. 2021-2022 eğitim yılı 17 Haziran günü bitmiş olacak. İlk ders zili 6 Eylül'de çaldı. Ardından 1'inci dönem ara tatili 15-19 Kasım, yarıyıl tatili 24 Ocak-4 Şubat, 2'nci dönem ara tatili ise 11-15 Nisan tarihleri arasında yapıldı. Karneler de 17 Haziran 2022'de dağıtılacak. 5 Haziran'da LGS sınavı, 18, 19 Haziran'da ise YKS sınavı yapılacak.