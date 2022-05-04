6 Eylül’de başlayan eğitim öğretim yılı 1. dönem ara tatili 15-19 Kasım arasında, 15 tatili 24 Ocak-4 Şubat arasında gerçekleştirildi. Milyonlarca öğrenci nisan yani 2. dönem ara tatiline 11-15 Nisan arasında girdi. Ara tatilinin tamamlanmasından sonra öğrenciler ders başı yaparken, öğrenciler 2 Mayıs’da da bayram tatiline girdi. 5 Mayıs Perşembe günü ders başı yapacak olan öğrenciler ve öğrencilerin velileri şimdi de yaz tatili tarihini merak etmeye başladı. Peki Okullar ne zaman kapanıyor? 2021 2022 yaz tatili ne zaman?

Okullar ne zaman kapanıyor, karne ne zaman alınacak?

MEB, 2021-2022 eğitim-öğretim yılı takviminine göre, ilk ders zili 6 Eylül'de çaldı. 1'inci dönem ara tatili 15-19 Kasım, yarıyıl tatili 24 Ocak-4 Şubat, 2'nci dönem ara tatili ise 11-15 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirildi. 2 Mayıs'ta Ramazan Bayram tatiline giren öğrenciler 5 Mayıs Perşembe günü ders başı yapacak. Bayram tatili sonrası ders başı yapan öğrenclier 9-12 Temmuz tarihleri arasında da Kurban Bayramı tatiline girecek. Kurban Bayramı tatili sonrası ise yine ders başı yapacak öğrenciler bu defa da 17 Haziran'da karne sevinci yaşayacak. 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı, 12 Eylül 2022 Pazartesi günü başlayacak.