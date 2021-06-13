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Eğitim Okullar ne zaman kapanıyor 2021?
Eğitim

Okullar ne zaman kapanıyor 2021?

Okulların kapanacağı tarihe ilişkin aramalar sürüyor. Kademeli yüz yüze eğitime geçilmesi ile birlikte karnelerin alınacağı ve okulların kapanacağı tarih de gündemde yer aldı. Peki, Okullar ne zaman kapanacak? 2021 Yaz tatili ne zaman başlayacak, karneler ne zaman verilecek?

Yeniakit Publisher
2021-06-13 21:25:00 -
Okullar ne zaman kapanıyor 2021?

Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili ne zaman başlayacak soruları milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Salgının seyrine göre uzaktan ve yüz yüze eğitim süreci dinamik kararlar gerektiriyor. Peki, Okullar ne zaman kapanıyor 2021?

Okullar ne zaman kapanıyor 2021?

Bakan Selçuk, okulların kapanacağı tarihe ilişkin açıklamada bulunmuştu. Buna göre, '' Bizim okullarımız seminer dönemi dahil, 2 Temmuz'da bitiyor ama öğrenciler ondan önceki haftalarda bırakıyorlar. Ama bu sefer öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmakla ilgili planlama çalışmaları var. Ara tatil yok." ifadesine yer vermişti.

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