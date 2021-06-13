Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili ne zaman başlayacak soruları milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Salgının seyrine göre uzaktan ve yüz yüze eğitim süreci dinamik kararlar gerektiriyor. Peki, Okullar ne zaman kapanıyor 2021?

Okullar ne zaman kapanıyor 2021?

Bakan Selçuk, okulların kapanacağı tarihe ilişkin açıklamada bulunmuştu. Buna göre, '' Bizim okullarımız seminer dönemi dahil, 2 Temmuz'da bitiyor ama öğrenciler ondan önceki haftalarda bırakıyorlar. Ama bu sefer öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmakla ilgili planlama çalışmaları var. Ara tatil yok." ifadesine yer vermişti.