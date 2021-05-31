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Eğitim Okullar ne zaman kapanacak 2021 | Okullar ayın kaçında kapanacak?
Eğitim

Okullar ne zaman kapanacak 2021 | Okullar ayın kaçında kapanacak?

Yaz tatili ne zaman başlayacak 2021 | Koronavirüs salgını sebebiyle uzaktan eğitim devam etse de öğrencilerin pek çoğu yaz tatilinin ne zaman başlayacağını, karnelerin ne zaman verileceğini araştırıyor. Peki, okullar ne zaman kapanacak yaz tatili ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-05-31 14:23:00 -
Okullar ne zaman kapanacak 2021 | Okullar ayın kaçında kapanacak?

Yüz yüze eğitimin ne zaman başlayacağı merak edilse de yaz planı yapmak isteyenler okulların ne zaman tatile gireceğini araştırıyor. Peki, bu yıl okullar ayın kaçında tatil olacak? Yaz tatili ne zaman başlıyor?

Okullar ne zaman kapanacak 2021 | Okullar ayın kaçında kapanacak?

2020-2021 eğitim öğretim yılı başında okulların 18 Haziran’da tatil olacağı belirtilmişti. Ancak uzaktan eğitimle ilgili yaşanan gelişmeler sebebiyle süreç uzatıldı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Okullar 2 Temmuz'a kadar açık olacak. Karneler de bu tarihte verilecek. Arzumuz karneleri çocuklarımıza yüz yüze vermek. Ancak böyle bir durum söz konusu olmazsa karneleri dijital olarak vereceğiz" dedi.

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