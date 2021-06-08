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Eğitim Okullar ne zaman kapanacak 2021?
Eğitim

Okullar ne zaman kapanacak 2021?

Milyonlarca öğrenci okullar ne zaman kapanacak 2021 araması yaparak "Okullar ne zaman açılacak ve hangi günler açık olacak? Kaçıncı sınıflar okula gidiyor, ortaokul ve liselerde okula gitmek zorunlu mu?" sorularının yanıtını arıyor. Peki, Okullar ne zaman kapanacak 2021?

Yeniakit Publisher
2021-06-08 23:58:00 -
Okullar ne zaman kapanacak 2021?

Öğrenciler, öğretmenler ve veliler şimdiden okulların kapanış tarihini araştırıyor. Peki, okullar ne zaman kapanacak? Karneler ne zaman verilecek? İşte ayrıntılar...

Okullar ne zaman kapanacak 2021?

2021-2022 döneminde ilk eğitim-öğretim dönemi 13 Eylül 2021 tarihinde başlayacak.

İkinci dönemin başlangıç tarihi ise 7 Şubat 2022 olacak.

17 Haziran 2022 tarihinde ise 2021-2022 eğitim dönemi sona erecek.

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