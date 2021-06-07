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Eğitim Okullar ne zaman kapanacak?
Eğitim

Okullar ne zaman kapanacak?

Milyonlarca öğrencinin merak ettiği "Okullar ne zaman kapanacak? Karneler ne zaman verilecek?" gibi sorular merak kazanıyor. 2021 okulların kapanış tarihi belli oldu. Peki, ikinci dönem ne zaman sona erecek?

Yeniakit Publisher
2021-06-07 18:50:00 -
Okullar ne zaman kapanacak?

Kademeli normalleşme süreci ile birlikte öğrenciler yüz yüze eğitime geçiş yaptı. Peki, Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili ne zaman başlayacak?

Okullar ne zaman kapanacak?

2020-2021 eğitim-öğretim yılı karneleri okullarda 18 Haziran'da dağıtılacak. İsteyen öğrencilere telafi programı için okullar 2 Temmuz'a kadar açık olacak. 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemi için karne, teşekkür ve takdir belgeleri 18 Haziran'da elektronik ortamda öğrenci ve velilerin erişimine açılacak, talep eden velilere ise okul müdürlüklerince basılı karne de verilebilecek.

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