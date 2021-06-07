Kademeli normalleşme süreci ile birlikte öğrenciler yüz yüze eğitime geçiş yaptı. Peki, Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili ne zaman başlayacak?

Okullar ne zaman kapanacak?

2020-2021 eğitim-öğretim yılı karneleri okullarda 18 Haziran'da dağıtılacak. İsteyen öğrencilere telafi programı için okullar 2 Temmuz'a kadar açık olacak. 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemi için karne, teşekkür ve takdir belgeleri 18 Haziran'da elektronik ortamda öğrenci ve velilerin erişimine açılacak, talep eden velilere ise okul müdürlüklerince basılı karne de verilebilecek.