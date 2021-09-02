Okullar ne zaman kapacak 2021 2022 eğitim öğretim takvimi! 1. dönem ara tatil ne zaman 2021 2022 yarıyıl tatili ne zaman?

2021 2022 yarıyıl tatili ne zaman? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2021 2022 öğretim yılı takvimini açıkladı. Buna göre; okullar 6 Eylül 2021 tarihinde açılacak. 2021-2022 eğitim öğretim takvimine göre, 1. dönem ara tatili 15-19 Kasım 2021, yarıyıl tatili 24 Ocak-4 Şubat 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 2. dönem ara tatili 11-15 Nisan 2022 tarihleri arasında olacak.

2021 2022 okullar ne zaman kapanacak?

2021-2022 eğitim öğretimde okullar ne zaman kapacak? MEB 2021-2022 eğitim öğretim takvimine göre, karneler 17 Haziran 2022’de verilecek. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıklamasında “İnşallah 6 Eylül 2021 tarihi itibariyle tüm kademelerde haftada 5 gün yüz yüze eğitime başlıyoruz. Hedefimiz sağlık koşulları aksini gerektirmediği sürece salgın öncesinde olduğu gibi okullarımızda tam zamanlı yüz yüze eğitime devam etmektir” ifadelerini kullandı. Buna göre MEB okulları yani ilkokul, ortaokul ve liseler 6 Eylül 2021 Pazartesi günü yüz yüze eğitime başlayacak. Sağlık koşulları elverdiği sürece yüz yüze eğitim devam edecek. Koronavirüs önlemlerinin sıkı tutulduğu okullarda öğretmen ve tüm okul görevlilerinin aşılı olması, aşılı olmayanların ise PCR testi yaptırması zorunluluğu getirildi.