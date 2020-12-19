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Eğitim Okullar ne zaman açılıyor? | Yüz yüze eğitim ayın kaçında başlayacak?
Eğitim

Okullar ne zaman açılıyor? | Yüz yüze eğitim ayın kaçında başlayacak?

Okullar ocak ayının kaçında açılacak? | Koronavirüs salgını uzaktan eğitim devam ediyor. Öğrenciler ve veliler okulların ne zaman ayın kaçında açılacağını merak ediyor. Peki, okullar ne zaman açılacak? | Yüz yüze eğitim ne zaman? | Okullar ayın kaçında açılacak?

Yeniakit Publisher
2020-12-19 09:29:00 -
Okullar ne zaman açılıyor? | Yüz yüze eğitim ayın kaçında başlayacak?

Okullar 4 Ocak'ta açılıyor mu? 2020-2021 eğitim öğretim yılı 31 Ağustos Pazartesi günü uzaktan eğitimle başladı. 21 Eylül'den itibaren yüz yüze eğitime kademeli olarak geçildi. Ancak artan vaka sayılarıyla yüz yüze eğitim durduruldu. Milyonlarca kişi okulların ne zaman açılacağını araştırıyor. Konu hakkında Milli Eğitim Bakanlığı açıklamada bulundu. Peki, okullar ne zaman açılacak?

Okullar ne zaman açılıyor? | Yüz yüze eğitim ayın kaçında başlayacak?

Milyonlarca kişi okulların ne zaman, ayın kaçında açılacağını merak ediyor. Konu hakkında beklenen açıklama Milli Eğitim Bakanlınca yapıldı. İlk yapılan açıklamalarda uzaktan eğitimin 4 Ocak’a kadar olacağı belirtilmişti. Ancak salgının seyri Milli Eğitim Bakanlığı’nın takviminin değişmesine yol açtı. İlkokul, ortaokul ve liselerde uzaktan eğitim, 2020-2021 eğitim öğretim yılının ilk döneminin tamamlanacağı 22 Ocak 2021 Cuma gününe kadar devam edecek.

Karne dağıtımları, 22 Ocak 2021'den itibaren eğitim kurumu yönetimlerince, farklı gün ve zaman dilimlerine yayılarak yoğunluk oluşturmayacak şekilde planlanacak.

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